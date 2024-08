La postemporada de Liga Mexicana de Beisbol (LMB) presentará a 15 representantes de Tomateros de Culiacán.

Todos ellos, parten este sábado 3 de agosto con la posibilidad de alzarse con la Copa Zaachila, que se le entrega al ganador de la Serie del Rey, la serie por el campeonato.

El equipo que más guindas tiene en su róster es Diablos Rojos del México, quienes presentan a tres: José Luis Bravo, Efraín Contreras y Jesús Fabela. Ellos se toparán con los vigentes campeones Pericos de Puebla, con todo y Peter “Bombrien”.

Esa serie de la Zona Sur involucra a cuatro peloteros de la novena culichi, así como el duelo entre Rieleros de Aguascalientes contra Sultanes de Monterrey.

La diferencia es que en la serie norteña, cada novena tiene dos. Rieleros a Francisco Villegas y Ramón Ríos, mientras que los regiomontanos a Sebastián Elizalde y Sasagi Sánchez.

Otra serie de la misma región de la LMB, que tiene al menos uno por novena, es la de Toros de Tijuana contra Algodoneros de Unión Laguna. Los astados con Roel Ramírez y David Gutiérrez, mientras que los laguneros con Aldo Montes, anunciado como el cuarto abridor.

De las restantes tres series, solamente la de Guerreros contra Leones no cuenta con presencia tomatera. En la de Acereros vs Tecolotes, Édgar Arredondo está confirmado como el segundo abridor para los monclovenses y Bryan Corral lo acompaña como jardinero suplente. Para el Águila vs Conspiradores, los queretanos ponen por delante al receptor Alí Solís y al cañonero Yurisbel Gracial.

El formato de la primera ronda es al mejor de siete. Avanzan los tres ganadores, sumado al comodín o también llamado “mejor perdedor”. Los cuatro que sigan adelante se verán en la etapa de Series de Zona, luego vendrán las Series de Campeonato, para culminar con la Serie del Rey (del 2 al 11 de septiembre).