Barros Cebreros contó el calvario que vivió el cuerpo técnico debido a las lesiones tempraneras de jugadores importantes, así como el corto trabajo de los pítchers en momentos claves, pues cabe recordar que perdiendo muchos juegos y series por la pobre labor de los cerradores.

“Una temporada complicada para todos, para el equipo y para la directiva. Ustedes vieron muy bien, empezamos con cinco de nuestros mejores jugadores en la banca por cuestiones de lesiones, incluso operaciones como en el caso de Elkin (Alcalá) que nos dio tantas cosas buenas en las dos últimas temporadas, y en esta no pudo estar con nosotros”, relató Barros Cebreros.

“También otros jugadores que estuvieron ahí sentados esperando a recuperarse para ayudar al equipo, pero nunca salieron. Hubo jugadores que ya no pudieron estar con nosotros, otros que en Grandes Ligas no los dejaban venir, entonces desde ahí veíamos una temporada complicada, porque siempre nuestro pitcheo lucía año con año en este estadio y no queríamos que fuera la excepción, pero ustedes vieron como estuvo la situación, y se fue complicando todo”.