$!‘Le pone un sello muy especial a mi vida y sacrificio’: Miguel Ojeda previo a su entronización al Salón de la Fama

MONTERREY._ Tras forjar una trayectoria brillante en las Grandes Ligas, la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) y con la Selección Nacional, el ex receptor sonorense Miguel Arturo Ojeda Siqueiros ingresará este jueves 12 de noviembre al Salón de la Fama del Beisbol Mexicano como parte de la Clase 2026.
Durante el Media Day celebrado en el recinto de los inmortales en la Sultana del Norte, el originario de Guaymas, Sonora, expresó su sentir por recibir el máximo galardón de la pelota azteca tras una carrera de 27 años en los diamantes.
“Durante 27 años de beisbol nunca pensé en este momento. Trabajaba todos los días para ser el mejor aunque no lo fuera, pero me levantaba el otro día con el mismo deseo. En 2019 cuando se inauguró este recinto y vi la ovación que recibió don Alfredo Harp Helú, se despertó en mí el deseo de estar aquí”, relató Ojeda.
El ahora directivo de los Diablos Rojos del México debutó en el profesionalismo a inicios de los noventa en sucursales de los Piratas de Pittsburgh, para luego convertirse en un referente histórico de los escarlatas en la LMB a lo largo de 14 temporadas, donde compiló un promedio de .298 con mil 198 imparables, 148 cuadrangulares y 690 carreras producidas en mil 156 compromisos.
En las Grandes Ligas disputó cuatro campañas vistiendo las franelas de Padres de San Diego, Rockies de Colorado, Marineros de Seattle y Rangers de Texas (212 juegos, 15 jonrones y 72 remolcadas), además de brillar en el circuito invernal mexicano con Venados de Mazatlán, conquistar Series del Caribe y representar a México en los Clásicos Mundiales de 2006 y 2009.
“Le pone un sello muy especial a mi vida, a mi carrera, a los sacrificios, a la dedicación que he tenido por todos estos años. Solo son 237 personajes los que hay aquí, y el que la piel se te haga de gallina al ver a compañeros con los que competí o levanté un trofeo lo hace mucho más especial”, concluyó.
Junto a Miguel Ojeda, la ceremonia de este jueves inmortalizará a Rodrigo López, Erubiel Durazo, Pablo Ortega, Mike Paul, Ricardo Solís y el cronista José ‘Pepe’ Segarra.