$!‘Le pone un sello muy especial a mi vida y sacrificio’: Miguel Ojeda previo a su entronización al Salón de la Fama

MONTERREY._ Tras forjar una trayectoria brillante en las Grandes Ligas, la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) y con la Selección Nacional, el ex receptor sonorense Miguel Arturo Ojeda Siqueiros ingresará este jueves 12 de noviembre al Salón de la Fama del Beisbol Mexicano como parte de la Clase 2026.

Durante el Media Day celebrado en el recinto de los inmortales en la Sultana del Norte, el originario de Guaymas, Sonora, expresó su sentir por recibir el máximo galardón de la pelota azteca tras una carrera de 27 años en los diamantes.

“Durante 27 años de beisbol nunca pensé en este momento. Trabajaba todos los días para ser el mejor aunque no lo fuera, pero me levantaba el otro día con el mismo deseo. En 2019 cuando se inauguró este recinto y vi la ovación que recibió don Alfredo Harp Helú, se despertó en mí el deseo de estar aquí”, relató Ojeda.