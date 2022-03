$!Leo Germán se siente bendecido por recibir el Guante de Oro

“Me siento muy afortunado y agradecido por el apoyo que me ha brindado la gente, las felicitaciones y buenos deseos, para mí es algo muy bonito, algo por lo que he trabajado toda la vida, creo que cada pelotero trabaja por una distinción en su momento.

“Siento que me está llegando una bendición por lo que he trabajado y luchado toda la carrera, me siento contento”, comentó Germán.

En el cuadro fue el primera base Brian Hernández, en la temporada 2018-2019, el último jugador de Venados de Mazatlán en recibir Guante de Oro.