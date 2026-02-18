$!Leonardo Heras y Roque Gutiérrez llegan vía cambio al róster de Algodoneros de Guasave

GUASAVE._ El Jugador Más Valioso de la campaña 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico, Leonardo Heras, así como el lanzador guasavense, que pertenece a los Dodgers de Los Ángeles, Roque Gutiérrez, ya son parte del róster de jugadores de los Algodoneros de Guasave, luego de haberlos conseguido en un cambio que se concretó con la organización de los Águilas de Mexicali.
Para poder hacerse de los servicios de este par de peloteros, la directiva blanquiazul envió al equipo “emplumado” al infielder Esteban Quiroz, además de también ceder al relevista Norman Elenes.
Valía
El jardinero Leo Heras se ha convertido oficialmente en jugador de los Algodoneros, luego que la temporada pasada puso los mejores números que ha tenido en su carrera en el circuito gélido, tras 16 campañas disputadas, ya que bateó para .302, con 14 palos para la calle y 34 carreras producidas, lo que le valió ser el MVP de la temporada regular.
El nativo de Tecate, Baja California, además de llevarse el liderato de jonrones, también fue el mejor en slugging con un .615 y lideró el departamento de OPS con un magnífico 1.068. También recordar que llevó hasta las semifinales al cuadro blanquiazul y quedó campeón de la Serie del Caribe tras ser tomado como refuerzo por los Charros de Jalisco.
Tanto la afición como el mismo pelotero, habían manifestado su interés para que este valioso outfield se mantuviera en el equipo guasavense, luego que el año pasado llegó vía préstamo desde Mexicali, lo cual ya se logró tras esta negociación concretada.
Brazo
En ese cambio con los Águilas no sólo se obtuvo a Leonardo Heras, sino también se hicieron de los servicios del serpentinero de los Dodgers de Los Ángeles, Roque Gutiérrez, quien ha estado haciendo trabajos de abridor y relevo en ligas menores, pero los planes para él en el cuadro blanquiazul, es que sea parte de la rotación de inicialistas, apostando a sus cuatro años de experiencia en este circuito.
El año pasado este serpentinero guasavense terminó jugando en la sucursal Doble A de los Dodgers, con la escuadra de los Perforadores de Tulsa, donde vio actividad en 14 duelos, 11 de ellos como abridor, dejando foja de 2-2 en victorias y derrotas, luego de trabajar 55 innings, lapso donde regaló 23 bases, ponchó a 52 y terminó con una efectividad de 5.56.
Para ser promovido a Doble A, este serpentinero derecho primero vio actividad con el cuadro de los Somormujos de Great Leakes, en la categoría Clase A Alta, donde mayormente trabajó como relevista, ya que de los 11 cotejos en los que laboró, solo en uno lo hizo como abridor, registrando un excelente récord de 5-0 en victorias y reveses, con una efectividad de 3.46, pues en las 39 entradas que sumó de labor, otorgó 19 bases y pasó por la piedra a 51.
Este joven de 23 años suma cuatro campañas con los fronterizos en la liga Arco, registrando foja de 3-4 en éxitos y tropiezos, quien en 72 choques acumula 78 entradas lanzadas, donde ha regalado 28 pasaportes y ponchado a 58, siempre actuando como relevo, dejando una efectividad de 5.19.
Sin lugar a dudas que las adiciones de este par de elementos, le dan mayor profundidad al róster de los Algodoneros, de cara a la campaña 2026-2027 de la pelota invernal.