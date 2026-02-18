$!Leonardo Heras y Roque Gutiérrez llegan vía cambio al róster de Algodoneros de Guasave

GUASAVE._ El Jugador Más Valioso de la campaña 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico, Leonardo Heras, así como el lanzador guasavense, que pertenece a los Dodgers de Los Ángeles, Roque Gutiérrez, ya son parte del róster de jugadores de los Algodoneros de Guasave, luego de haberlos conseguido en un cambio que se concretó con la organización de los Águilas de Mexicali. Para poder hacerse de los servicios de este par de peloteros, la directiva blanquiazul envió al equipo “emplumado” al infielder Esteban Quiroz, además de también ceder al relevista Norman Elenes. Valía El jardinero Leo Heras se ha convertido oficialmente en jugador de los Algodoneros, luego que la temporada pasada puso los mejores números que ha tenido en su carrera en el circuito gélido, tras 16 campañas disputadas, ya que bateó para .302, con 14 palos para la calle y 34 carreras producidas, lo que le valió ser el MVP de la temporada regular.

El nativo de Tecate, Baja California, además de llevarse el liderato de jonrones, también fue el mejor en slugging con un .615 y lideró el departamento de OPS con un magnífico 1.068. También recordar que llevó hasta las semifinales al cuadro blanquiazul y quedó campeón de la Serie del Caribe tras ser tomado como refuerzo por los Charros de Jalisco. Tanto la afición como el mismo pelotero, habían manifestado su interés para que este valioso outfield se mantuviera en el equipo guasavense, luego que el año pasado llegó vía préstamo desde Mexicali, lo cual ya se logró tras esta negociación concretada. Brazo En ese cambio con los Águilas no sólo se obtuvo a Leonardo Heras, sino también se hicieron de los servicios del serpentinero de los Dodgers de Los Ángeles, Roque Gutiérrez, quien ha estado haciendo trabajos de abridor y relevo en ligas menores, pero los planes para él en el cuadro blanquiazul, es que sea parte de la rotación de inicialistas, apostando a sus cuatro años de experiencia en este circuito.