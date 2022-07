El lanzador sinaloense admitió que no estuvo en su día, aunque al final los Dodgers de Los Ángeles se destaparon a la ofensiva para llevarse el triunfo 11-9 y evitar la séptima derrota del zurdo.

“Les fallé, la frustración vino con dos strikes, con los golpes, son cosas que no queremos que pasen, pasaron, pero hay que darle vuelta a la página y lo bueno es que salimos con la victoria, que es lo que importa”, declaró el sinaloense tras el juego en el que salió sin decisión.

“Hice lo mismo, tratar de tirar strikes, atacar, fueron los mismos tres bateadores del primer inning. Obviamente es beisbol y no salió lo mismo que en el primero. Ya viendo el video hay que ver en qué fallamos y trabajar en eso”.

“Ni pendiente, mi enfoque total era en el juego, no salieron los resultados, pero nada que ver con otros pensamientos que pueda traer en la cabeza”.

“Obviamente muchos lanzamientos, el primer inning fue muy cansado con tanto lanzamiento, muchos corredores en base y pienso fue la decisión de él. Como siempre lo he dicho, respetar las decisiones de él, por algo lo hace y hay que aceptarla de la mejor forma”.

El pítcher culichi finalizó señalando que confía en la calidad de su equipo para poder salir con la victoria en sus próximas salidas.

“Sabemos el talento que tenemos, he tenido la mala suerte que en los días que me toca lanzar no ha salido como todo mundo quisiéramos, pero es parte de, sabemos la ofensiva que tenemos y hoy salió demostrado”.