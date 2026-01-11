CIUDAD DE MÉXICO:- Roberto Osuna, quien estuvo cerca de unirse a su hermano, Alejandro, con los Charros de Jalisco, viajará en los próximos días a Japón para la pretemporada de los campeones de 2025 Halcones de Softbank.

Osuna, quien registró 3-1, 6 rescates y efectividad de 4.15, tuvo poca actividad en la parte final de la temporada y nada en playoffs y serie final, donde estuvo apoyando a sus compañeros.

El ex bigleaguer fue el tercer mexicano en celebrar un título en el demandante beisbol nipón, después de los lanzadores Luis Alonso Mendoza (2016) y César Vargas (2022).

Los Charros y Roberto Osuna ya habían pactado su incorporación para los playoffs, incluso el sinaloense estuvo en Mexicali en el trámite de la última serie de los “tapatíos”, pero los nipones no lo permitieron.

ASÍ va el éxodo de mexicanos a las ligas caribeñas: El líder en rescates de la Liga Mexicana del Pacífico, Efraín Contreras (Ciudad Obregón) se unió a José Urquidy en el bullpen de los Leones del Escogido y su compañero en la tribu, Faustino Carrera, a Raúl Carrillo a los Toros del Este.

Y entre los extranjeros, el flamante campeón de bateo de la Arco, el Cañero Eric Filia, hará causa común con Carrera y Carrillo en la nómina de los Toros que pelean por el boleto a la final de la LIDOM.

También se supo que otro sobresaliente serpentinero de los Yaquis, el regiomontano Felipe González, fue firmado en la liga de Venezuela por las Águilas del Zulia.

OBSERVACIONES: Televisa volverá por sus fueros en asuntos de la pelota con la cobertura del Clásico Mundial que empezará el próximo jueves 5 de marzo en Tokio, tocando en suerte inaugurar a China Taipei y Australia.

Va por televisión abierta (5 y 9), la señal de TUDN y la plataforma de Streaming Vix. La selección de México debutará al día siguiente contra Gran Bretaña en la casa de los Astros de Houston, que ahora se llama Daikin Park.

UN día como hoy, en 1970- Los Tomateros de Culiacán vencieron 7-1 a los Cañeros de Los Mochis para poner 3-0 la serie final de la Liga Sonora-Sinaloa. Ganó en relevo José Soto y perdió Salvador Sánchez.

Estas son las mañanitas para Bill Madlock (75), Luis Ignacio Ayala (48), Dontrelle Willis (44) y Francisco Acuña (26).

-“Ay, mira, yo para eso de la política soy una buena burra, lo único que te puedo decir es que todos roban, aunque no sean culpables”.- Guadalupe Loeza, en “Niñas Bien”.

ENTRE suspensivos.- Tras un desafortunado paso por la Liga de Corea del Sur en 2025 (.212, 6, 20), el cubano Yasiel Puig se encuentra en su refugio ya natural en invierno: Venezuela, alineado con los Navegantes de Magallanes... A Puig le ha ido mejor en dos incursiones en la Liga Mexicana con el Águila de Veracruz, en 2021 de acuerdo a cifras de .312, 10 cuadrangulares y 43 impulsadas y .314, 18 bambinazos y 43 producidas en 2024... No sería extraño que a sus 35 años, el ex bigleaguer que se ha metido en problemas extra beisbol retorne a los porteños que se supone conservan sus derechos.