CIUDAD DE MÉXICO._ Uno de los 16 refuerzos de los Tomateros de Culiacán todavía no es hombre libre a cuatro días del inicio de la Serie del Caribe en Jalisco. Podría no ser materia dispuesta para los subcampeones de la Liga Mexicana del Pacífico.

El aludido es el segunda base de los Jaguares de Nayarit, Carlos Sepúlveda, enrolado actualmente con los Navegantes de Magallanes, que son finalistas en la declarada en “rebeldía”, Liga Venezolana.

La final de la LVBP apenas celebró anoche su segundo de posibles siete encuentros y la única manera de que Sepúlveda reporte a tiempo sería que los Navegantes, que ganaron el primero, barrieran a sus antagonistas Caribes de Anzoátegui.

Sepúlveda llegó para la parte final del “round robin”, pero alcanzó a impulsar cinco carreras con dos dobles y un sencillo, promediando .400, para el conjunto que dirige el ex receptor puertorriqueño, Yadier Molina.

Los venezolanos no tienen prisa ya que, como es del dominio público, no vendrán a la Serie del Caribe y su evento alterno, alias Serie de las Américas, empezará hasta el 6 de febrero en Caracas y la conurbada La Guaira.

Ellos solamente pararon tres días la postemporada tras la expedición punitiva de los americanos que fueron por petróleo y de pasadita se llevaron al presidente, Nicolás Maduro.

A propósito de viajeros, otros dos refuerzos que cerraron el ciclo en el extranjero, los pítchers Luis Fernando Miranda y Matt Foster, vienen en camino para unirse a los campeones Charros después de celebrar el título en República Dominicana.

El sonorense y el estadounidense aportaron para la conquista del banderín de los Leones del Escogido, al igual que José Urquidy, sobre quien los cibernautas traen un relajo en su afán por encontrarle acomodo en organización conocida de Grandes Ligas.

Urquidy, quien únicamente tuvo una apertura en la final (4.1 Ip, 5h, 2c, 0bb, 0k) y no registró decisión, abandonó a los Leones pronosticando en las redes que ese día se iban a coronar a costillas de los Toros del Este (1-4) y acertó.

OBSERVACIONES: La Liga Mexicana del Pacífico será anfitriona por vigésima vez del clásico caribeño, más que el resto de los afiliados. Siguen Venezuela (15), Puerto Rico (14), República Dominicana (11), Panamá (4) y Estados Unidos-Miami- (3).

Cuentan de hombres trabajando en el estadio Manuel “Ciclón” Echeverría, aunque se supone que se trata del mantenimiento que requiere un inmueble cerrado, al menos para el beisbol profesional. De cualquier manera, habrá que estar atentos. No vaya ser que el expedito retorno de los Mayos de Navojoa fuese el “plan C” de la Liga Arco para 2026-2027.

UN día como hoy, en 1976, en un duelo entre hermanos en playoffs, Enrique Romo y los Yaquis de Ciudad Obregón derrotaron a Vicente Romo y a los Naranjeros de Hermosillo, 10x5. Sorpresivamente, el mayor de los Romo, explotó en el primer inning sin sacar outs, con seis carreras a cuestas.

Mañanitas para Steve Sax (66), Miguel Ojeda (51) e Iván Araujo (42). El 29 de enero de 1970, el lanzador Miguel Fuentes, de 23 años, es asesinado a tiros durante una pelea en un bar en Loiza Aldea, Puerto Rico. El 2 de octubre de 1969, contra los Atléticos de Oakland, Fuentes lanzó el que sería el último inning en la historia de los Pilotos de Seattle.

EN seguidillas.- ¿Cómo le dices a uno de tus mejores hombres durante el rol regular que no jugará la Serie del Caribe porque no tuviste un buen playoffs y serie final? Con eso lidiaron el gerente de los Tomateros, Francisco Campos, y el mánager Lorenzo Bundy, en el caso de Ramón Ríos. El segunda base bateó .327 con 4 jonrones y 30 remolcadas en 64 cotejos del calendario y .246 con 4 producidas en 15 de la postemporada...