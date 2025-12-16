CIUDAD DE MÉXICO:- Es cosa juzgada que en Venezuela quedarán vestidos y alborotados en sus afanes de presentar la Serie del Caribe programada del 31 de enero al 7 de febrero de 2026.

La Liga Venezolana no se ha manifestado después que los circuitos de República Dominicana, Puerto Rico y México anunciaron que si el evento se mantiene en Caracas, no asistirán, pero el descontón de sus cofrades es letal por donde se le busque.

Las causas son del dominio público y con un penetrante tufo estadounidense que no puede disimularse, como sucedió en 2019 que forzó el cambio de sede con los panameños entrando a escena.

En 2023 la fiesta pudo llevarse a cabo en paz en Venezuela y con un éxito inusitado en un país supuestamente en crisis y que ahora pretendían repetir.

La de 2026 será la tercera vez que a los venezolanos se les cae el “tinglado”, aunque no siempre fue por cuestiones de la política. En el lejano 1981 tampoco cumplieron con el compromiso debido a una huelga de jugadores que canceló el torneo local.

Una situación padecida en 1974 cuando dejaron colgada de la brocha a la Liga Mexicana del Pacífico que organizaron y muy bien su primera serie en un casi de estreno estadio que en 1976 bautizaron en honor a Héctor Espino.

No hace mucho, la LMP siempre estuvo presta a sacar el trámite, pero luego de aquellos dos clásicos consecutivos de 2017 (Culiacán) y 2018 (Guadalajara), el entonces titular de la liga, Omar Canizales Soto, dijo que la plaza ya estaba muy desgastada, declinando a la invitación para 2019.

UN día como hoy, en 1980- El relevista de los Yaquis de Ciudad Obregón, José Antonio Limón, ganó su primera de tres batallas en jornadas al hilo, 2x1, a los Naranjeros de Hermosillo. Volvió a vencer al día siguiente al equipo de la capital sonorense, 5x4, y en la tercera noche a los Tomateros, 6-4, en Culiacán, estableciendo un récord vigente.

En 1993 – El futuro Salón de la Fama, Rickey Henderson, regresa a sus orígenes firmando un contrato de dos años y 8.6 millones de dólares con los Atléticos de Oakland.

Mañanitas para Bob Ojeda (68), Ruddy Pemberton (56), Chase Utley (47) y Alex Cintrón (47). El 17 de diciembre de 1991 murió en Orange, California, el ex lanzador jalisciense ligamayorista, Jesús “Jesse” Flores (77).

-“Es extraño cómo llega a coincidir lo que nos sucede con lo que queremos que nos suceda”.- Inés Arredondo.

ENTRE suspensivos.- Kyler Tyler (1-0, 1.83), ex bigleaguer que era líder en efectividad de la liga Arco cuando abandonó a los Algodoneros de Guasave en noviembre, firmó contrato en el béisbol de Taiwán con CTBC Brothers... Los Tomateros de Culiacán dejaron ir con pesar y afecto al toletero Jon Siglenton (.284, 8, 30) que todavía este año consumió algunos turnos en Grandes Ligas. Lo reemplazaron con el viejo conocido Dwigth Smith Jr, , quien en 2024-2025 bateó .301 con 6 jonrones y 26 producidas en la nómina de los guindas... Águilas de Mexicali agregó a su roster al pítcher Yoennis Yera, quien no era visto en la LMP desde 2022-2023 en que defendió la trinchera de los Charros de Jalisco (5-4, 3.10). El jardinero japonés, Ren Tachioka (.279, 0, 10), dejó el lugar en el roster al cubano Yera... El veterano de los jaguares de Nayarit, Jesús Castillo (.264, 6, 28), que no hizo el viaje en corto a Mazatlán el pasado fin de semana debido a malestares no especificados, volverá a la actividad en la serie en casa ante los Naranjeros.