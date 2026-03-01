Liga Meseros al Bat está a la vuelta de la esquina

MAZATLÁN._ Una nueva temporada de la Liga de Beisbol de Meseros al Bat se prepara para este próximo 9 de este mes.

Con fecha de inicio el lunes 9 de marzo y teniendo como sede principal el Club Deportivo Sarabia, se pone en marcha la edición 14 de una campaña más del circuito beisbolero.

Distribuidora Villegas es el actual campeón de la liga, luego que un año antes lo había logrado El Cid.

Los equipos ya confirmados junto con Villegas son Productos Quelite, El Cid, Los Músicos, Banda Rancho Viejo, Tacos Carrillo, Cremería El Placer, Turbiza y Team Zurdo Ramírez.

En la pasada temporada Villegas se impuso en el duelo por el título absoluto a Los Músicos, después de que Músicos se había llevado el rol regular y Villegas el cetro de los playoffs.