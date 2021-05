GUADALAJARA._ Después de anunciar las series inaugurales y las nuevas fechas de arranque, la Liga Mexicana del Pacífico dio a conocer el calendario oficial de la Temporada 2021-2022.

Los enfrentamientos inaugurales serán del 5 al 7 de octubre dando el banderazo al rol regular el 8 de octubre con los enfrentamientos de Monterrey vs. Mexicali, Navojoa vs. Mazatlán, Jalisco vs. Guasave, Los Mochis vs. Hermosillo y Obregón vs. Culiacán.

Las rivalidades de la Liga Mexicana del Pacífico arrancarán desde los primeros tres días; sin embargo, las fechas que debes marcar en el calendario son las siguientes:

TOMATEROS VS. NARANJEROS

Los protagonistas del Clásico del circuito invernal y de la última Serie Final, Tomateros de Culiacán y Naranjeros de Hermosillo se medirán del 15 al 17 de octubre en la casa de los bicampeones y del 19 al 21 de noviembre en el Estadio Sonora.