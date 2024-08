CIUDAD DE MÉXICO.- Con un plantel donde solamente habitan tres mexicanos, dos de ellos prácticamente como simples espectadores, los Tecolotes de los Dos Laredos se encuentran en la final de la Zona Norte y en la antesala de su primera serie por el campeonato absoluto desde 1993.

El único paisano de usted con actividad regular es el relevista sonorense Alejandro Barraza, quien en 21 apariciones registró 1-0 y efectividad de 3.97, 18 ponches y 8 bases por bolas en 22 innings y dos tercios.

Los otros dos, el jugador de cuadro guasavense Marcos Valenzuela (6-0) y el cátcher regiomontano Eduardo Luna (2-0), apenas completaron 8 turnos entre los dos en la travesía de 93 juegos.

El dominicano Félix Fermín es el mánager de los fronterizos que esperan rival que saldrá de la serie entre los Sultanes de Monterrey-- la excepción que confirma la regla con únicamente tres extranjeros en el orden al bate--, y los Acereros de Monclova, abajo 3-2 y pletóricos de importados.

EN Veracruz, el operador Jesús Valdez, padre, está “limpiando” la casa después de la tempranera eliminación del Águila en los playoffs ante los Conspiradores de Querétaro.

Sin embargo, hasta ahora no ha hecho movimientos de fondo, dando de baja a elementos de poca incidencia en el resultado, incluso también a dos mazatlecas que tenían algunas temporadas encargadas del estado físico de los protagonistas, Paola Lizárraga y Ana Tirado.

No hay vuelta de hoja: en el nuevo esquema de la LMB, Valdez deberá cambiar a la mayoría de los 20 extranjeros que no dieron el ancho a la hora de los cañonazos, salvo el cubano Yasiel Puig, quien si bien no pudo aportar en la postemporada, durante el rol regular cumplió mientras se lo permitieron las lesiones.

En 64 juegos, el ex bigleaguer que se portó bien en el campo y en el dugout, bateó .314, 18 cuadrangulares y 43 empujadas. Parece que los años han aplacado a quien peleaba hasta con su sombra.

Por cierto, como era de esperarse, el “Chino” Valdez no escapa de la ira de los villamelones de las redes que caen en el perjuicio del “gentilicio”, exigiendo que se vaya el sinaloense y que pongan en la gerencia a un veracruzano.

UN día como hoy, en 1998- En el Shea Stadium, el primera base de los Cardenales de San Luis, Mark McGwire, se convierte en el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas en conectar 50 jonrones en tres temporadas consecutivas. El cuadrangular solitario de McGwire en la séptima ronda ayuda a derrotar a los Mets, 2 a 0.

Hoy cumplen años José Isabel Ceceña (61), José Amador (45) y Rafael Cruz (39). En 2023, murió Jerry Turner (69), ex bigleaguer que en los setenta jugó para los Yaquis de Ciudad Obregón.

**“La felicidad no es algo hecho, viene de tus propias acciones”.

EN seguidillas.- Los Cachorros de Chicago evaluarán las condiciones de Isaac Paredes (.153, 2, 8) previo al arranque de la serie este martes en casa frente a los Tigres de Detroit... El tercera base sintió una molestia en el hombro derecho, cuando calentaba para el choque dominical contra los Azulejos de Toronto y sólo pudo empuñar como emergente... A unos días de la expansión de los rósters ligamayoristas, Joey Meneses (.202, 4, 13) sigue volando bajo en AAA, pero sería el colmo que los Nacionales de Washington no concedan al “culichi” la gracia de terminar el ciclo en Grandes Ligas. Recuérdese que cuando lo degradaron era líder productor (43) del equipo.