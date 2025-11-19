CIUDAD DE MÉXICO.- La Liga Mexicana destapó su calendario 2026 que, entre los meses de junio y julio, coincidirá con el campeonato mundial de futbol que nuestro país organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

Son 93 juegos a disputarse del 15 de abril al 9 de agosto, más que suficiente, aunque algunos extrañan los torneos de 120 fechas, verbigracia los dos de 2018 que provocaron pérdidas económicas entre los de abajo y uno que otro de arriba.

Eso parece fuera de los planes de la nueva generación de directivos por un buen rato, debido a los altos costos que implican la logística de 20 equipos viajando por avión y en autobús por la mayor parte del país.

En los mundiales de 1970 y 1986 los Diablos Rojos y los Tigres salieron corriendo del entonces D.F., lo que no sucederá con los solitarios escarlatas que prometen ambiente pambolero para sus fieles seguidores en el estadio Alfredo Harp Helú, en el proyecto del tricampeonato.

LOS Cañeros de Los Mochis dejaron ir a su primer importado, el jardinero nativo de Aruba, Dayson Croes (.301, 4, 12), llamado por los Gigantes de San Francisco, a dos series del cierre de la primera mitad del rol regular.

Lo reemplazarán con Nick Williams, ex bigleaguer que en la Liga Mexicana ha rendido para los Toros de Tijuana (.370, 29, 72) en 2022 y los Calientes de Durango por breve paso en 2025 (.300, 5, 32).

Los verdes también informaron del arribo del lanzador de liga independiente, Jake Dykhoff (11-4, 1.62) y esperan para la segunda vuelta al utility capitalino, Alejo López, ahora agente libre, y a la promesa de los Rojos de Cincinnati, Irving Machuca.

UN día como hoy, en 1961.- En el primer juego sin hit ni carrera combinado en la Liga Mexicana del Pacífico, los Ostioneros de Guaymas vencieron a los Yaquis de Ciudad Obregón, 3x0. Emilio Ferrer abandonó por lesión en el tercer episodio y el novato Vicente Romo se encargó del resto.

En 1979 - Los Astros de Houston convirtieron al pítcher Nolan Ryan en el mejor pagado de Grandes Ligas con un contrato de cuatro años y 4.5 millones de dólares. Ryan es el primero de la historia con un salario anual de un millón de dólares.

Mañanitas para Mario Valdez (51) y Moisés Gutiérrez (31). El 19 de noviembre de 1943 nació en Caibarién, Cuba, Aurelio Monteagudo, lanzador de Grandes Ligas y en la Liga Mexicana. Murió en un accidente automovilístico el 10 de noviembre de 1990, en Ramos Arispe, Coahuila.

-“Sólo una cosa es el mal: la ignorancia”.- Alejandro Magno.

ENTRE suspensivos.- Los Charros de Jalisco registraron a Tirso Ornelas para disponer de sus servicios desde anoche en el compromiso con los Jaguares de Nayarit, en el Panamericano de Zapopan...Ornelas fue uno de los debutantes en el Big Show en 2025, con los Padres de San Diego, pero con poca actividad (.071, 0, 1). Una lesión en un pie (fascitis) igualmente lo limitó en la filial AAA, Chihuahuas de El Paso (.289, 10, 57)... El serpentinero, Keone Kela, ex ligamayorista de 32 años, fue anunciado ayer por los Tomateros de Culiacán, con quienes participó en 2024-2025 (2-0, 1, 1.13). Lo tomaron de pasada procedente de la Liga Venezolana , donde estuvo en el bullpen de los Cardenales de Lara (0-1, 2.79).... Detrás de un invierno en el que no admitió carreras en 26 juegos y 26 innings (2-0), el relevista de los Charros, Andrés Gusman no sólo se encuentra lejos de esos números (0-0, 16.62), sino que está fuera de circulación con problemas en el hombro y codo.