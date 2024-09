CULIACÁN._ Después de par de juegos de pretemporada, Tomateros de Culiacán regresó a casa y trabajó por la tarde en su decimoséptimo día de entrenamientos rumbo a la campaña 2024-25 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

El derecho Aldo Montes fue la novedad y de inmediato se dispuso a prepararse bajo la supervisión del cuerpo técnico.

Al derecho le hicieron saber los planes para los días sucesivos, así como para los juegos de preparación que vienen.

Montes es el líder de los guindas en triunfos desde 2017 con 26 y esa cifra lo tiene como el quinto de toda la LMP. En camino a su novena temporada, siempre enfundando el jersey tomatero, explica qué lo mueve día con día.

“Desde niño me ha gustado el beisbol. Fue cuando empecé a jugar que me di cuenta que me gustaba. Me motiva mi familia, el estar bien, el poder ayudar a mi equipo cuando se necesita”, dijo en entrevista.

El derecho sabe perfectamente lo que se espera de su parte.

“Uno tiene que dar todo, tiene que dar el 100 por ciento”, afirmó.

MACHORRO Y OLGUÍN CON LIVE BP

Como parte del trabajo del equipo, este miércoles tanto Fernando Olguín como Carlos Machorro, enfrentaron a bateadores en sesión de práctica de bateo en vivo.