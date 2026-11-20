Los Cañeros de Los Mochis llegan este viernes al estadio Juan Ley Fong de los Tomateros de Culiacán con un presunto debutante todavía con etiqueta de bigleaguer y además Guante de Oro, Ramón Urías, quien no juega pelota invernal desde 2019-2020 con los verdes.

CIUDAD DE MÉXICO._ Los Cañeros de Los Mochis llegan este viernes al estadio Juan Ley Fong de los Tomateros de Culiacán con un presunto debutante todavía con etiqueta de bigleaguer y además Guante de Oro, Ramón Urías, quien no juega pelota invernal desde 2019-2020 con los verdes.

En esa ocasión, Urías tuvo una discreta participación promediando .204 con 4 bambinazos y 11 remolcadas en 29 juegos, pero meses después con la pandemia a todo lo que daba se estrenó en las Mayores con los Orioles de Baltimore de Baltimore (.360, 1, 3), que lo adquirieron en 2017 de los Diablos Rojos.

Urías ya había estado dos veranos en filiales de los Rangers de Texas y cuando los Orioles se lo llevaron a los 24 años era un bateador establecido en la Liga Mexicana. En su última campaña bateó .340 con 19 palos de vuelta entera y 79 impulsadas para los capitalinos.

EL México americano Rowdy Tellez pasó a engrosar a la legión extranjera en el beisbol japonés, al firmar un contrato cuyos términos no fueron revelados con las Águilas de Rakuten, club de la Liga del Pacífico.

Tellez, de 31 años, jugó 9 temporadas en Grandes Ligas con los Azulejos de Toronto (4), Cerveceros de Milwaukee (3), Piratas de Pittsburgh (1), Marineros de Seattle (1), Rangers de Texas (1) y Bravos de Atlanta (1).

Firmó una hoja de servicios de .234, 554 hits,123 jonrones,108 dobles, 3 triples, 372 producidas y 280 anotadas y 211 bases por bolas. Levantó su mejor cosecha en 2022 para los Cerveceros con 35 cuadrangulares y 89 remolcadas no obstante un average de .234.

CIRCULAN en las redes videos del otrora temido aporreador, Japhet Amador, jugando en una liga de primera fuerza de Tabasco. Naturalmente, divide opiniones sobre su presencia entre amateurs, después de su brillante trayectoria en la pelota azteca, menores de MLB y Japón.

No es el único ni será el último en esos trotes cuando de lo que se trata es hacer lo que te gusta, independientemente de mantener sanas las finanzas de la familia, conocido que en esas ligas siempre hay patrocinadores y mecenas dispuestos a poner su billete.

El último contacto del nativo de Mulegé, Baja California Sur, de 39 años, con la pelota profesional, fue el pasado verano en la Liga Mexicana con los Piratas de Campeche (.250, 0, 3), tras su salida de los Diablos Rojos.

LOS Charros de Jalisco añadieron a su elenco al pítcher Bryce Bonnin, un derecho que se encontraba en la Liga Venezolana, donde trabajó como abridor y relevista para las Águilas de Zulia (0-0, 3.86).

El estadounidense ya pasó también por la Liga Mexicana en el reciente verano, enrolado con el Águila de Veracruz de los Pasquel. Triunfó en seis de ocho decisiones con 4.59 en carreras limpias admitidas.

Los bicampeones sólo esperan la recuperación del segunda base Michael Wieliansky y que reporte el ligamayorista de los jardines, Alejandro Osuna, para declararse listos de cara a la segunda mitad del calendario regular.

UN día como hoy en 1986 - Los Ostioneros de Guaymas apalearon a los Yaquis de Ciudad Obregón, 14-4, para propinarle su décima derrota consecutiva. Andrés Mora, de la tribu de Cajeme, extendió a 27 su racha de juegos bateando hits.

En 2001 - El jardinero de los Marineros de Seattle, Ichiro Suzuki, se convirtió apenas en el segundo novato en la historia de las Grandes Ligas en ganar el premio al Jugador Más Valioso. Anteriormente, había obtenido el galardón de Novato del Año, uniéndose así al jardinero de los Boston Red Sox, Fred Lynn, quien logró esta doble distinción en 1975.

Mañanitas para Rick Monday (81), Raúl Zoe Carrillo (35), Sebastián Elizalde (35), Jacob Robson (32) y Tarik Skubal (30). Hoy cumplirían años Luis Peñalver (1941-2019) y Jay Johnstone (1941-2019).

-“El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional”.- Buda.

OBSERVACIONES- La Liga Mexicana del Pacífico-Banamex se quedó sin su líder de efectividad, Kevin Abel (1.79), que se despidió de los Algodoneros con una derrota frente a los Mayos de Navojoa en el estadio Manuel “Ciclón” Echeverría.