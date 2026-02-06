$!LMP acelera su modernización: reloj de pitcheo y ajustes rumbo a 2026-27

Escobar explicó en entrevista para la cadena ESPNque la decisión se tomará entre finales de marzo y principios de abril, con el objetivo de capacitar a todos los involucrados y garantizar que la experiencia para los aficionados esté a la altura.

La Liga Mexicana del Pacífico (LMP) busca dar un paso más en su proceso de modernización de cara a la temporada 2026-2027. El presidente Salvador Escobar adelantó que la principal novedad será la implementación del reloj de pitcheo , medida que ya ha reducido la duración de los juegos en la Grandes Ligas y en la Liga Mexicana de Beisbol .

“Es altamente probable tener el reloj la siguiente temporada. Hoy hay todas las herramientas, la data y la información para ejecutarlo bien”.

La liga también revisará la situación de la franquicia de Tucson Baseball Team, que en la campaña pasada no pudo jugar en Arizona por problemas de visado y disputó toda la temporada como visitante en los estadios de las otras nueve franquicias.

Resolver la sede de este equipo, que anteriormente jugaba en Navojoa, será una prioridad en la agenda de la LMP, junto con la exploración de nuevas formas de competencia y ajustes en el draft.

Otro de los objetivos es atraer más jugadores con experiencia reciente en MLB, cuya presencia ha sido limitada en los últimos años. Escobar señaló que existen acercamientos con Grandes Ligas para facilitar la participación de estos peloteros en invierno, siempre bajo condiciones que les permitan competir con confianza en los parques de la LMP.

Con estas iniciativas, la liga busca consolidar su crecimiento, ofrecer espectáculos más ágiles y competitivos, y mantener su atractivo como uno de los torneos de béisbol invernal más importantes de la región.