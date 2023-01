La lista continúa con Irving López (IF), Jasson Atondo (IF), José Cardona (OF), César Vargas (P) y Luis Márquez (P) de los Naranjeros de Hermosillo; Braulio Torres-Pérez (P) de los Venados de Mazatlán; Samuel Zazueta (P) de los Yaquis de Obregón y Jake Sánchez (P) de los Águilas de Mexicali.