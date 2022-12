$!LMP hace oficial el calendario de Playoffs

La Liga Mexicana del Pacífico oficializó el calendario de las próximas “Fiestas de Enero”, donde los mejores ocho equipos lucharán por el campeonato y el pase a la Serie del Caribe Gran Caracas 2023.

El formato por cuarto año consecutivo, comprenderá de cuatro series del primer playoff, al mejor de 4 de 7, con formato 2-3-2, para después dar paso a las semifinales y la gran Serie Final que se jugarán con los mismos criterios.

La primera eliminatoria que enfrentará al 1 vs. 8, 2 vs. 7, 3 vs. 6 y 4 vs. 5 clasificados por el standing de puntos, arrancará el 1 de enero con extensión máxima hasta el 9 de enero.

Las semifinales se desarrollarán del 11 hasta 19 de enero en caso de ser necesario, llave en que los equipos tendrán al mejor sembrado según el standing general.

Finalmente la serie para la definición del título se hará del 21 al 29 de enero, con días de descanso intercalados en los cambios de sede.

Antes del comienzo de cada ronda de Playoff, se realizará el Draft de Refuerzos, donde cada uno de los equipos podrá tomar hasta dos elementos de los equipos eliminados, activando a una de sus selecciones.