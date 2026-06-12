$!Lo mejor del softbol y beisbol 5 llega a Mazatlán

MAZATLÁN._ El júbilo y el festejo se apoderaron del campo número 1 de la Unidad Deportiva Benito Juárez, por la inauguración de la Copa Mazatlán de Softbol y Beisbol 5. En el acto se presentó a cada una de las novenas que participan en la justa de softbol en la Unidad Juárez, así como a las quintetas que toman parte en la Unidad Sahop, en medio de porras, olas y un ambiente de alegría deportiva.





En la ceremonia de apertura participaron, el director del Instituto Municipal del Deporte Mazatlán, Ezequiel Mora Bracamontes; el regidor Heriberto Reséndiz Hernández, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte de Cabildo; el presidente de la Asociación Estatal de Softbol y Beisbol 5 (Ases), Alfredo Lerma Martínez; así como Isaac Rodríguez Estrada, presidente del Comité Municipal de Beisbol 5 de Mazatlán; entre otras personalidades.

“Nuestra Presidenta, Estrella Palacios, está muy contenta de este evento y nosotros como Imdem, estamos congratulados de recibirlos; cuiden sus espacios, vivan el deporte con pasión, pero sobre todo, hagan una bonita comunidad, aprendan de los valores que nos da la actividad física y sigan trabajando por el bien de Mazatlán y Sinaloa”, expresó Mora Bracamontes. Rogelio Noris, presidente del Comité Municipal de Softbol, Martha Lizárraga, coordinadora de Ases en la Zona Sur; Jorge Sandoval Rocha y Tania González Galindo, entrenadores nacionales de beisbol 5; además del entrenador Jorge Corvera Rojas, invitado especial; engalanaron el acto oficial de apertura de la justa que culminará el próximo domingo en la “Perla del Pacífico”.