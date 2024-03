Con el cronómetro de pitcheo, las restricciones con el posicionamiento defensivo y el incremento del tamaño de las bases, la temporada del 2023 de las Mayores presentó uno de los cambios de reglas más ambiciosos desde el inicio de la Era Moderna.

Los cambios de este año son menos dramáticos.

Pero debido a que estas modificaciones impactarán el producto que vemos a diario en el terreno, es importante estar al tanto. Con eso en mente, presentamos un resumen de los cambios que fueron aprobados por el Comité Conjunto de Competencia durante el receso de campaña, junto con nuevas guías ofrecidas a los umpires para extender la regla de la obstrucción de las bases.

AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE LOS CORREDORES

La línea del corredor debe de ser bien recibida por los bateadores derechos, que tendrán ahora un camino directo hacia la inicial. Anteriormente, la Regla 5.09 (a)(11) de MLB requería que un bateador corriera la última mitad entre el plato y la primera base entre la línea de foul y un espacio de tres pies en la parte derecha de la tierra.

Bajo la nueva regla, la línea del corredor seguirá delimitada para evitar que los corredores se alejen mucho hacia territorio de foul, en las jugadas en las que la bola esté hacia ese lado, como es el caso con los terceros strikes que caen en la tierra. En vez de obligar al corredor a estar en la zona de foul (a la derecha de la línea), ahora podrá estar más hacia el otro lado, siempre que mantenga los dos pies en la tierra.

REDUCCIÓN DEL CRONÓMETRO DE PITCHEO (CON CORREDORES EN BASE)

El Comité aprobó la reducción del cronómetro de 20 a 18 segundos con corredores en las bases. El reloj seguirá siendo de 15 segundos sin nadie en base. Además, el lanzador podrá restaurar su cronómetro sacando el pie de la goma hasta dos veces por turno al bate.

Este cambio surgió con el objetivo de recuperar la reducción en la duración de los juegos que fue en aumento con el pasar del 2023, mientras los jugadores se adaptaban al cronómetro. Aunque la duración general para un partido de nueve innings (2 horas, 39 minutos) fue el más bajo desde 1985, el promedio pasó de 2:37 en abril a 2:44 en septiembre. Debido a que los lanzadores empezaron su mecánica con un promedio de 7.3 segundos restantes en el reloj de 20 segundos, no se espera que la reducción tenga un efecto dramático en las violaciones. Cuando se implementó el tiempo de 17 segundos durante el último mes de la campaña en Triple-A en el 2023, la tasa de penalidades no incrementó.

GUÍA SOBRE EL BLOQUEO DE LAS BASES

Técnicamente, no se trata de una nueva regla, sino de una guía para el cumplimiento de la regla existente 6.00(h), que le otorga una base al corredor cuando el defensor le impide el progreso sin tener aún la pelota y cuando sus movimientos no forman parte del acto de capturar la bola. La regla le deja a juicio del umpire si el defensor estaba en medio del acto de fildear la pelota. Las nuevas directrices de MLB les pide a los umpires decretar obstrucción si determinan que el defensor se ha posicionado con la intención de impedir el camino del corredor hacia la base antes de recibir la bola. La jugada no es revisable y el nuevo énfasis aplica a las bases, no al plato (que cuenta con su propia regla de bloqueo).

Esta nueva guía se vio necesaria a causa de la tendencia reciente presenciada por la liga, en la que han ido en incremento los bloqueos intencionales de las bases, especialmente con los defensores poniendo su rodilla o pierna en el camino del corredor. Esta tendencia va en contra de los objetivos declarados por MLB de aumentar la agresividad en las bases limitando los “virajes” e incrementando el tamaño de las bases, y de reducir las lesiones. Algunos jugadores han expresado su preocupación de que los bloqueos de las bases supongan un riesgo de lesión para los corredores, y las nuevas directrices deben de abordar este tema.

AJUSTES CON EL RITMO

Cambios en el pitcheo: Si un lanzador nuevo ingresa a la pista de seguridad con menos de dos minutos restantes en el cronómetro de dos minutos entre entradas, el reloj se restaurará a dos minutos en vez de 2:15. Las pausas entre innings que tuvieron un cambio de lanzador promediaron 2:35 minutos en el 2023.

Visitas al montículo: Las visitas al montículo de cada equipo se reducirá de cinco a cuatro, aunque se otorgará una visita adicional para la novena entrada si el equipo defensivo no tiene visitas restantes al final del octavo tramo. En el 2023, los clubes promediaron solamente 2.3 visitas al montículo, hecho que, según las encuestas, es uno de los menos favoritos entre los aficionados de beisbol.

(Con información de MLB)