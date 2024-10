El sonorense había tomado las riendas del conjunto felino, cinco años atrás, lo que le había significado un largo camino de aprendizaje para el ex jugador de Grandes Ligas, aprendizaje que día a día buscaba implementar en la institución para salir adelante.

“Estos cinco años, si bien no algo difícil, sí son algo que se tiene que trabajar bastante. Es parte del proceso en el cual se ha aprendido mucho de estar en el terreno de juego a ahora estar de este lado.

“Creo que las personas que me han rodeado son gente que conocen del beisbol y me han ayudado bastante, por lo que actualmente me siento bien y aparte del trabajo constante, no ha habido ningún problema”, dijo el mejor beisbolista mexicano de la historia en entrevista para Noroeste.