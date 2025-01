CIUDAD DE MÉXICO.- En Puerto Rico salieron en punta rumbo al Clásico Mundial de Beisbol 2026, designando al ex jardinero y candidato vigente al Salón de la Fama de Cooperstown, Carlos Beltrán, gerente de la selección que podría retener en el mando a Yadier Molina, actualmente dirigiendo en República Dominicana.

En ese tenor, nos preguntamos quién se hará cargo del combinado mexicano tras la renuncia de Rodrigo López durante los preliminares del Premier 12, supuestamente por no poder disponer de los jugadores que quería de la Liga Mexicana del Pacífico.

En una de esas regresa el ex lanzador mexiquense que sabe cómo mover los hilos tratándose de bigleaguers, la prioridad para la “conflagración” de MLB y que en su mayoría no son fáciles de convencer cuando su participación no es obligatoria.

MURIÓ Mario Salazar (1949-2025), jardinero nativo de Los Mochis y de breve paso en la Liga Mexicana (.233, 13, 61) y del Pacífico (.223, 7, 76) a finales de los sesenta y setenta, destacando por su defensiva en el prado central.

En Jalisco, los más viejos de la comarca lo recuerdan con los milagrosos Charros de 1971, haciendo causa común con Francisco Campos, Benjamín Cerda, Roberto Méndez, Jaime Corella, Bill Parlier, Maximino León, Pablo Torrealba, entre otros.

Ese equipo que catapultó a la fama al bisoño mánager, Benjamín “Cananea” Reyes, con una épica reacción que por muchos años fue única, pero que dejó de ser una hazaña inalcanzable para otros cuatro equipos, incluidos los Toros de Tijuana en la serie final.

Salazar en el invierno jugó cinco campañas y todas con los Cañeros, entre 1970-1971 y 1974-1975, alternando con aquella camada de Aurelio Rodríguez, Gabriel Lugo, Gregorio Luque, Francisco Rodríguez, Carlos Treviño, José Peña, etc.

UN día como hoy, en 1957- Después de que los directivos de Los Mochis lo sacaron de la cárcel de Culiacán, pagando 30 mil pesos de fianza, Barney “Grillo” Serrell dejó a los Tacuarineros y se unió a los Cañeros con quienes el 6 de enero conectó cuatro jonrones para encabezar un triunfo,11x9, sobre los Trigueros de Ciudad Obregón, en la Liga de la Costa del Pacífico.

Serrell, quien fue detenido por conducir ebrio y atropellar a un ciclista, fue el primero con cuatro voladas de barda en un encuentro en el béisbol profesional mexicano. La historia cuenta que los Tacuarineros de plano lo abandonaron en la prisión.

En 2000: Las Grandes Ligas ordenan que el relevista de los Bravos de Atlanta, John Rocker, se someta a pruebas psicológicas tras los comentarios despectivos que hizo en una entrevista con la revista Sports Illustrated.

El comisionado Bud Selig dice que escuchará lo que digan los médicos antes de decidir qué castigo -si es que hay alguno- se le impondrá al lanzador por insultar a los migrantes de diversas nacionalidades.

Estas son las mañanitas, para: Francisco “Chipper” Méndez (46) y Norm Charlton (62). Hoy habría cumplido años Rubén Amaro, quien murió a los 81 el 31 de marzo de 2017 en Weston, Florida.

**“Quiero que todos entiendan que mis emociones alimentan mi deseo de competir. Son una fuente de energía para mí. Sin embargo, he dejado que mis emociones se apoderen de mi juicio”.- John Rocker.

EN seguidillas.- El factor velocidad: en Mexicali, el primer bate de los Charros de Jalisco, Billy Hamilton, se embasó con “infieldhit”, robo la segunda almohada, avanzó a la tercera por un “wildpich” y anotó con un elevado de foul corto por el bosque de la izquierda... Los Venados de Mazatlán solamente registraron dos asistencias de doble dígito en 2024-2025: el 13 de octubre en el juego inaugural contra los Charros (15,603) y el 4 de enero pasado en el primer juego de playoff ante los Tomateros (10,956)... Si se hace ruido con su mascota canina desde que llegó a MLB, cómo ignorar el anuncio del futuro nacimiento del primer hijo de Shohei Ohtani y su pareja japonesa... Para enojo de los tradicionalistas, esa noticia acaparó titulares en el naciente 2025 en el mundo de la pelota.