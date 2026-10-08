Lorenzo Bundy deja de ser mánager de Diablos Rojos para asumir la Asesoría Deportiva de la franquicia

MÉXICO._ Los Diablos Rojos del México oficializaron este jueves un cambio clave en su estructura de cara a la temporada 2027 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Lorenzo Bundy concluirá su gestión como mánager de la novena capitalina para asumir el cargo de asesor deportivo en la Gerencia Deportiva, cerrando un histórico ciclo al frente del dugout con el que rompió una sequía de 10 años sin título para la franquicia.

El movimiento coincide con una fase de transición en el plantel escarlata tras el retiro anunciado del intermedista Robinson Canó al término del certamen 2026 y la incertidumbre contractual en torno al lanzador Trevor Bauer.