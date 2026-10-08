Lorenzo Bundy deja de ser mánager de Diablos Rojos para asumir la Asesoría Deportiva de la franquicia

MÉXICO._ Los Diablos Rojos del México oficializaron este jueves un cambio clave en su estructura de cara a la temporada 2027 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).
Lorenzo Bundy concluirá su gestión como mánager de la novena capitalina para asumir el cargo de asesor deportivo en la Gerencia Deportiva, cerrando un histórico ciclo al frente del dugout con el que rompió una sequía de 10 años sin título para la franquicia.
El movimiento coincide con una fase de transición en el plantel escarlata tras el retiro anunciado del intermedista Robinson Canó al término del certamen 2026 y la incertidumbre contractual en torno al lanzador Trevor Bauer.
Balance del ciclo y funciones en la directiva
El paso de Bundy al frente de la Pandilla Escarlata deja números y funciones específicas dentro de la organización:
Bicampeonato y registros: Bundy dirigió al México de 2024 a 2026, firmando un récord global de 236 victorias por 86 derrotas (73.2% de efectividad). Consiguió los títulos de la LMB en 2024 (barriendo a Sultanes de Monterrey) y 2025 (barriendo a Charros de Jalisco), mientras que en 2026 cayó eliminado en segunda ronda ante Pericos de Puebla.
Aportación histórica: Como pelotero, Bundy conquistó los campeonatos de 1985, 1987 y 1988 con la franela roja; en 2024 encabezó la campaña de 71-19, la mejor marca en la historia del circuito veraniego.
Enfoque institucional: En su nuevo rol, trabajará junto a la Gerencia Deportiva supervisando las labores de scouteo y desarrollo de talento joven en la Academia de Béisbol Alfredo Harp Helú en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.