Los A’s sacaron de circulación a Luis Urías

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Atléticos que juegan temporalmente en Sacramento, California, colocaron para asignación a Luis Urías (.230, 8, 25), de 28 años y una trayectoria de 8 campañas en el Big Show (.231, 60, 221).

Considerando su edad y disponibilidad para cubrir la segunda y tercera bases y el campocorto, podría haber más vida para el sonorense en la gran carpa, una sexta franela después de rendir en San Diego, Milwaukee, Boston, Seattle y Oakland.

Urías no ha podido repetir su actuación de 2021 con los Cerveceros, la mejor de su carrera: .249, 23 bambinazos, 25 dobles, un triple, 75 impulsadas y 77 anotadas.

SIN tomar en cuenta a los estelares lesionados Isaac Paredes y Jonathan Aranda, y a Javier Assad que sube y baja, aparte de José Urquidy, en rehabilitación en sucursales de los Tigres de Detroit, César Salazar (Houston), Joey Meneses (Mets), Víctor González (Anaheim) y Alejo López (Atléticos), realmente no hay mucha tela de donde cortar entre los mexicanos con posibilidades de un llamado a Grandes Ligas en septiembre que se asoma.

Además de tres que debutaron este año y que esperan cerrar el círculo en el mes de la expansión de los rósters: los pítchers Alan Rangel (Filadelfia) y Omar Cruz (San Diego) y el jardinero también de los Padres, Tirso Ornelas.

Y otro potencial estreno, el oaxaqueño José Rodríguez que los Dodgers de Los Ángeles foguean en su principal finca, Oklahoma City, en la Liga de la Costa del Pacífico AAA: 8-2, 4 rescates y 4.65 en carreras limpias, con 63 ponchados en 40 innings y dos tercios.

Rodríguez es hijo del ex bateador veracruzano que destacó en la Liga Mexicana y del Pacífico, Guillermo “Tiburón” Rodríguez, quien luego fue gerente deportivo varias temporadas de los Guerreros de Oaxaca, en la época de Jaime y Vicente Pérez Avellá.

UN día como hoy, en 1974- Días después de su eliminación en la final de la zona norte frente a los Algodoneros de Unión Laguna, el mánager de los Saraperos de Saltillo, Andrés Tanaka y su esposa, murieron al impactar su automóvil contra un autobús, en Palau, Coahuila.

En 1975 - Los primeros ocho Piratas conectaron hits contra los Bravos de Atlanta, igualando el récord de las Grandes Ligas establecido apenas tres semanas antes por los Filis de Filadelfia. Pittsburgh ganó 8-2.

Hoy es el cumpleaños de los ex bigleaguers Alejandro Treviño (68) y Francisco Córdoba (42). El 26 de agosto de 1946 nació Zelman Jack, quien siendo prospecto de los Piratas de Pittsburgh murió al caer del techo de un bar en Guasave, Sinaloa, el 23 de diciembre de 1971.

-“Aprender es como remar contra corriente: cuando se deja, se retrocede”.- Benjamín Britten.

EN seguidillas.- Los Jaguares de Nayarit destaparon finalmente su primer róster de pretemporada, casi el mismo de la última aventura de los Sultanes de Monterrey en la Liga Mexicana del Pacífico... Algunos dicen que es modesta la formación que entregarán al mánager Luis Carlos Rivera, pero eso es un reconocimiento implícito sobre las formas que diferencian a los dos circuitos grandes del país, sobre todo de 2024 a la fecha con la “extranjerización”... Los felinos en el otoño-invierno de Carlos Peralta Quintero presumen de su lado al campeón bateador 2025 en la Liga Mexicana, Carlos Sepúlveda (Diablos Rojos), al jardinero revelación Brandon Villarreal (Saltillo) que le disputó la corona la mayor parte de la temporada y el receptor Ricardo Valenzuela (Oaxaca) que encabezó a sus colegas mexicanos en verano en average (.330), cuadrangulares (16) y remolcadas (53).