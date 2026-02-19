Los Algodoneros se quedaron con Leo Heras

En el primer movimiento del receso en la Liga Mexicana del Pacífico, los Algodoneros de Guasave decidieron quedarse con el jardinero Leo Heras (.302, 14, 34), quien fue el Jugador Más Valioso del circuito el pasado ciclo después de que lo recibieron a préstamo de Águilas de Mexicali.

CIUDAD DE MÉXICO._ En el primer movimiento del receso en la Liga Mexicana del Pacífico, los Algodoneros de Guasave decidieron quedarse con el jardinero Leo Heras (.302, 14, 34), quien fue el Jugador Más Valioso del circuito el pasado ciclo después de que lo recibieron a préstamo de Águilas de Mexicali.

A cambio, enviaron a los fronterizos al utility Esteban Quiroz (.239, 3, 27) y al relevista Norman Elenes (2-0, 2.36), recibiendo también al prospecto de los Dodgers de Los Ángeles, Roque Gutiérrez, un nativo de Guasave.

Heras, quien llegó a los Algodoneros avanzada la campaña sin haber tenido acción en Mexicali, se convirtió en la “bujía” del club en el recorrido en el que alcanzó el primer lugar en la liga de todos los tiempos en triples (42) y el liderato de jonrones de la temporada.

Gutiérrez, de 22 años y que en 2025 compiló 5-0 y 3.46 en clase A avanzada y 2-2 y 5.56 en AA, es a todas luces un complemento del movimiento, pero podría convertirse a mediano plazo un brazo importante para los Algodoneros. Sin embargo, no reporta a la LMP desde el otoño-invierno 2023-2024. En tres temporadas registra 3-4 y efectividad de 5.19.

LOS Medias Rojas de Boston tienen practicando en la segunda base al joven Marcelo Mayer, un shortstop natural que también ha detenido batazos en la tercera almohada. La idea del mánager, el puertorriqueño Alex Cora, es disponer de más opciones en un calendario tan largo (162).

Mayer está trabajando a fondo tras sufrir una lesión en la muñeca derecha que requirió de una cirugía. Fue la causa por la que el equipo no lo autorizó para participar en el Clásico Mundial.

El México americano, de 23 años, quedó fuera desde el 23 de julio de 2025 en un encuentro en Filadelfia. En 44 juegos de su temporada de debut, bateó .228 con 4 jonrones, 10 impulsadas y 20 anotadas.

LOS Cocodrilos de Matanzas se coronaron en la Serie Nacional de Cuba 2025-2026 y serán ellos los representantes de la isla en la “Champion League” que tiene como sede fija el estadio Alfredo Harp Helú, durante la pretemporada de la Liga Mexicana.

Eso está agendado del 25 al 29 de marzo y para lo cual también ya son materia dispuesta los Dantos de Managua y equipos de la una liga independiente estadounidense, de la Liga de Taiwán y de un circuito veraniego de Venezuela, aparte de los anfitriones Diablos Rojos.

La verdad es que fuera de los cubanos y, desde luego, los bicampeones de la Liga Mexicana, el resto de los participantes son un misterio, pero por algo se empieza. Aunque el hecho de que sólo la LMB se interese por organizarla no es una buena señal.

El primer torneo se celebró en 2023 en Mérida, Yucatán, con muy poco público y en 2025, los Diablos, que ganaron el trofeo, lo presentaron en su parque con regulares y malas asistencias.

UN día como hoy, en 1979- El presidente de la Liga Mexicana, Antonio Ramírez Muro, confirmó que los campeones de 1978, Rieleros de Aguascalientes, continuarán en esa ciudad, resueltos los problemas que derivaron de la expulsión del dueño del club, Raúl Medina.

En 1983 - Fernando Valenzuela gana su arbitraje salarial a los Dodgers de Los Ángeles y se convierte en el primer jugador en ganar un salario de 1 millón de dólares mediante este proceso. Los Dodgers le habían ofrecido $750,000 para esta temporada.

-“Valor es lo que se necesita para levantarse y hablar; pero también es lo que se requiere para sentarse y escuchar”.- Winston Churchill.

ENTRE suspensivos.- El zurdo Marcelo Martínez toma impulso para su tercera aventura por la Liga de Taiwán en las filas de los Monkeys de Rakuten que, además, son los campeones vigentes. En 2024, el ex prospecto de los Reales de Kansas City compiló 13-3 y 2.04 en carreras limpias admitidas y 13-8 y 2.51 en 2025.