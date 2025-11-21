Los Angelinos habrían preguntado por Cody Bellinger

Cody Bellinger pasó las primeras seis temporadas de su carrera con los Dodgers, y los campeones defensores supuestamente están interesados en una reunión con el ex Jugador Más Valioso. Sin embargo, los Angelinos también estarían interesados en Bellinger, con el analista de MLB Network Jon Heyman informando que han “preguntado por” el jardinero agente libre.

El martes, los Angelinos cambiaron al jardinero Taylor Ward – un bateador de 36 jonrones – y posteriormente crearon un vacío en el medio de su alineación.

Ward disputó 153 partidos la temporada pasada en el jardín izquierdo, que es también donde Bellinger – un defensor por encima del promedio en los tres jardines – pasó la mayoría de su tiempo en el 2025 con los Yankees.

A Los Ángeles-Anaheim también le vendría bien un bate zurdo de impacto, en medio de una alineación llena de bateadores derechos. Como están las cosas actualmente, el primera base Nolan Schanuel es el único titular proyectado del equipo que batea a la zurda.

(Con información de MLB)