CIUDAD DE MÉXICO.- Los Astros de Houston ejercieron una opción sobre los derechos de Isaac Paredes, un año y 13.35 millones de dólares, mientras compraron el contrato, así tal cual, del cátcher César Salazar a su sucursal Sugar Land Space Cowboys de la Liga de la Costa del Pacífico AAA.

Paredes ganó a pulso la deferencia de la directiva de la organización texana, después de levantar una cosecha de .262 con 25 cuadrangulares y 94 impulsadas. Atrás quedaron los rumores que suponían que lo iban a cambiar durante los movimientos del mes de julio.

A Salazar le reconocen su buena defensiva como un hombre institucional que en 2026 aguantó dos asignaciones a las menores. Participó en 9 juegos en las Mayores (18-1) y en 62 en AAA (.262, 5, 25).

Salazar ya está en acción en la Liga Mexicana del Pacífico con los Naranjeros de Hermosillo (.333, 1, 3) en donde en unas semanas se supone lo alcanzará Paredes, quien había manifestado en las redes sus deseos de salir del equipo.

AL igual que su compañero en las filas de los Azulejos de Toronto, Alejandro Kirk en 2023, el cátcher Brandon Valenzuela debió conformarse sólo con su nominación entre los finalistas para el Guante de Oro 2026.

El ganador resultó su colega de los Tigres de Detroit, Dillon Dinger, con un porcentaje de .995, por .993 del novato de la escuadra canadiense, quien sacó en intento de robo a 19 corredores (30.2) por 20 (31.7) del estadounidense.

Ha sido sin duda un buen principio para Valenzuela, aunque para 2027, si hay temporada, naturalmente, dejó pendiente una mejora en su ofensiva que sufrió un detrimento después de la pausa del Juego de Estrellas, según cifras de .226, 9 jonrones y 24 impulsadas.

En total, cinco mexicanos han ganado el Guante de Oro, por estricto orden de aparición: el shortstop Rubén Amaro (1964), el tercera base Aurelio Rodríguez (1976), Fernando Valenzuela (1981), el primera base Adrián González en cuatro ocasiones y el antesalista Ramón Urías en 2022 defendiendo la causa de los Orioles de Baltimore.

LOS Tomateros de Culiacán reportaron la mejor recaudación en su estadio Juan Ley Fong, posterior a las jornadas inaugurales, 18,238 aficionados, en el último juego de la serie que le ganaron a los Charros de Jalisco, 2-1.

Los agoreros de la política dicen que la economía de Sinaloa anda por los suelos, pero eso no lo saben o no lo sienten los beisboleros que desde hace tiempo no encuentran en la capital del estado otro lugar donde pasarla mejor que el céntrico parque de pelota.

En ese contexto, el equipo guinda que hoy inicia serie en Hermosillo se encamina a lo que ha sido una costumbre en varias lunas, el primer lugar en asistencia en la LMP y a veces en todo el beisbol mexicano con menos juegos que en la LMB.

TRES de tres: El prospecto de los Mets de Nueva York con etiqueta AA, el dominicano Albert Damián, cayó de pie en Nayarit cuando los Jaguares necesitaban a alguien que remolcara carreras. En siete juegos, el jardinero de 24 años que les prestaron las Águilas Cibaeñas de la LIDOM, se fue de 21-8 (.381) con dos palos de vuelta entera, un doble y ocho impulsadas.

Chuckie Robinson (.444), receptor que en 2026 consumió algunos turnos con los Dodgers de Los Ángeles cuando se lastimó Will Smith, cerró octubre y recibió noviembre como líder de bateo de la LMP, rindiendo para Águilas de Mexicali. Lo que llama la atención es que el importado solo lleva dos producidas, empuñando en la parte baja del lineup.

El Jugador Más Valioso de 2025-2026, Leonardo Heras (.240, 2, 4), despegó lento en su temporada de confirmación en los prados de los líderes Algodoneros de Guasave. El ciclo pasado bateó .302 con 14 vuelacercas y 34 fletados al plato.

UN día como hoy en 2001 - En el sexto juego de la Serie Mundial, los Diamondbacks de Arizona conectan 21 imparables en las primeras seis entradas contra los Yanquis de Nueva York, para establecer un récord de hits en una jornada del clásico de otoño.

La marca anterior, de 20 incogibles, era de los Cardenales de San Luis en el cuarto juego de la Serie Mundial de 1946 sobre los Medias Rojas de Boston.

Los Diamondbacks se imponen por 15-2, forzando así un séptimo y decisivo encuentro. Randy Johnson resultó el lanzador ganador, mientras que Andy Pettitte carga con la derrota.

Estas son las mañanitas para Dwight Evans (75), Paul Quantrill (58) y Armando Benítez (54). Hoy cumplirían años Bob Feller (1918-2010) y Bob Welch (1956-2014).

-“La felicidad depende de la calidad de tus pensamientos”.- Marco Aurelio.

EN seguidillas.- Hasta ayer se sabía de siete mexicanos en la lista de agentes libres: José Urquidy, Joey Meneses, Ramón y Luis Urías, Tirso Ornelas, Luis Verdugo y Omar Cruz... Urquidy (Mazatlán), Ramón Urías (Los Mochis) y Cruz (Hermosillo) están por reportar a la LMP en la que ya rinden los otros mencionados... En Los Mochis no tienen en planes a corto o mediano plazo, al bigleaguer Daniel Duarte, porque el relevista de los Mets de Nueva York terminó la temporada 2026 en la lista de lesionados debido a un tirón en la pierna izquierda.