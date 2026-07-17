Los Atléticos devolvieron otra vez a Joey Meneses a AAA

Los Atléticos que juegan en Sacramento devolvieron nuevamente a Joey Meneses a la Liga de la Costa del Pacífico AAA, donde es líder de bateo (.347) y remolcadas (80) actuando para los Aviadores de Las Vegas.

CIUDAD DE MÉXICO._ Los Atléticos que juegan en Sacramento devolvieron nuevamente a Joey Meneses a la Liga de la Costa del Pacífico AAA, donde es líder de bateo (.347) y remolcadas (80) actuando para los Aviadores de Las Vegas.

En su segunda estancia en la gran carpa, dos días antes de la pausa del Juego de Estrellas, el sinaloense solamente participó en dos encuentros de la serie contra los Medias Blancas de Chicago, con un balance de 6-1 que dejó sus totales en .150 con dos producidas en 9 juegos y 20 turnos.

Salvo algún movimiento en puerta, es muy probable el tercer llamado de los A's para Meneses lo que resta del rol regular que bajará el telón el domingo 27 de septiembre. Mientras, esperemos, seguirá dándose vuelo con el pitcheo AAA.

ROBERTO Osuna (0-1, 0.90) agregó otro cero a su vasta colección en 2026, un inning perfecto en el que ponchó a dos, en un triunfo de los Halcones de Softbank sobre los Luchadores de Nippon Ham, 6-2, en la Liga Japonesa del Pacífico.

Osuna trabajó el séptimo episodio sin sobresaltos para sumar 30 entradas en el año con sólo tres carreras merecidas, 32 chocolates y 3 bases por bolas, en la nueva faceta de su trayectoria forjada como taponero en Grandes Ligas y en sus primeros tres años en la pelota nipona.

El ex ligamayorista, quien únicamente ha permitido anotaciones en dos de sus 30 apariciones en la temporada en la que ha preservado (holds) ventajas en 14 oportunidades, ha sido elegido para los dos Juegos de Estrellas de la NPB, 28 y 29 del mes en curso.

BLIGH Madris, cuyo aporte contribuyó en la conquista del campeonato de los Charros de Jalisco en la Liga Mexicana del Pacífico y en la Serie del Caribe el pasado ciclo, se separó de la sucursal AAA de los Cardenales de San Luis con la intención de emigrar al beisbol de Corea del Sur.

El jardinero de 30 años bateó .277 con 14 “vuelacercas” y 52 impulsadas para Memphis, en la Liga de la Costa del Pacífico, haciendo causa común con los mexicanos Ramón Mendoza y el recién ascendido a las Mayores, Luis Enrique Gastélum.

Madris tiene experiencia de fracciones de tres temporadas en el Big Show con los Piratas de Pittsburgh, Astros de Houston y Tigres de Detroit. En 77 juegos registró .204, dos jonrones, 11 dobles y 12 empujadas.

Desde ahora se anticipa que el estadounidense será una baja para los Charros el próximo ciclo otoño-invernal en el que promedió .320 con 8 cuadrangulares y 56 producidas en 62 cotejos. Previamente, en 2022-2023, estuvo en 13 encuentros a los Sultanes de Monterrey (.216, 0, 4).

UN día como hoy en 1976 - Walter Alston consigue su victoria número 2.000 como mánager de los Dodgers, 5-4, sobre los Cachorros de Chicago. El ganador Rick Rhoden recorrió la ruta completa con serpentina de 7 hits y 7 ponches.

En 2001- El lanzador de los Indios, Bartolo Colón, fue expulsado del partido que Cleveland ganó 10-4 a Houston tras lanzar una bola cerca de la cabeza del receptor de los Astros, Scott Servais, que impactó en su bate. A Colón lo suspendieron seis juegos.

Mañanitas para Bobby Thigpen (63) y Silvino Bracho (34). Hoy cumpliría años el ex lanzador Pete Ladd (70), quien falleció el 19 de octubre de 2023. Dizzy Dean, exitoso pítcher miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, murió el 17 de julio de 1974, a los 64 años.

-“No hay mucho misterio en ser un jugador de beisbol, si es que eres un jugador de beisbol”.- Honus Wagner.

OBSERVACIONES: Los Filis de Filadelfia proyectan cerrar la primera serie en casa de la parte complementaria de la campaña con el sonorense Alan Rangel como abridor, el venidero domingo contra los Mets de Nueva York.

Será la tercera apertura en la actual travesía 2026 para el derecho de 27 años que registra 0-2 y efectividad de 4.19 en cinco apariciones, la misma cantidad en su estreno en 2025 cuando no tuvo decisión.