Los Atléticos ordenaron parar a Joey Meneses

CIUDAD DE MÉXICO.- Poco ruido se hizo con una abrupta desaparición para el juego por el campeonato de la Serie del Caribe. Joey Meneses no estuvo en el orden al bate de los Tomateros de Culiacán que enfrentó a los Charros de Jalisco y tampoco entre los disponibles para el mánager, Lorenzo Bundy.

No se supo de ningún comunicado oficial, según se amerita en estos casos, solamente de versiones de boca en boca entre los comunicadores de prensa, radio, cine y televisión.

Dijeron que desde Sacramento, California, llegó la orden de los Atléticos que eran de Oakland para que el sinaloense parara porque se le había terminado su tiempo para la pelota invernal.

Ojalá esa arbitrariedad institucional sea una buena señal para el hombre que en 2025 pasó todo el año haciendo adobes en la sucursal AAA de los Mets de Nueva York, quienes incluso, lo mandaron a casa apenas una semana antes del cierre de hostilidades en la Liga Internacional.

HAY un dato inexacto sobre los afanes caribeños de Benjamín Gil. Es cierto, se unió al extinto Francisco “Paquín” Estrada como los únicos de la Liga Arco que han celebrado títulos en la Serie del Caribe, como jugadores y mánagers.

Estrada fue activo detrás del plato en la expedición de 1986 a Venezuela en la que Águilas de Mexicali logró el segundo banderín para México en Maracaibo, con Benjamín “Cananea” Reyes y después dirigió a los Tomateros de Culiacán en las hazañas de 1996 en República Dominicana y en 2002 en Caracas.

En el apogeo de su trayectoria, Gil aportó para la conquista de 1996, pero no en el 2002 debido a asuntos personales que le impidieron viajar a Venezuela. Lo reemplazaron con su colega de los Venados de Mazatlán, Héber Gómez, que tuvo una destacada actuación.

LLEGÓ a su fin el ciclo otoño-invierno en el que hay acción no sólo para las cuatro ligas de mayor tradición, léase Dominicana, puertorriqueña, venezolana y la Mexicana del Pacífico, sino también los circuitos “satélites” que en ocasiones son invitados a la serie del Caribe.

Lo que no se consignó para la fiesta de los jaliscienses en la agenda de cubanos, colombianos, nicaragüenses y curazaleños, ahora ocupados en la llamada Serie de las Américas que organizaron en Venezuela para demostrar que las pueden en un país en crisis “geopolítica”, como dicen los enterados.

Ahora viene un receso de nueve meses que para algunos se hará eterno, pero que se va sin sentir en medio del fragor de los fogonazos de las Grandes Ligas y la propia Liga Mexicana y su legión extranjera, lo más cercano, sin desdeñar al beisbol asiático.

UN día como hoy, en 1995: Darryl Strawberry se declara culpable de evasión de impuestos y pasará tres meses en prisión, además de pagar deudas atrasadas, intereses y multas.

El 9 de febrero de 1995- Los Senadores de San Juan terminan la Serie del Caribe con un récord de 6-0 con un “Dream Team” puertorriqueño que incluye a los bigleaguers Bernie Williams, Carlos Delgado, Edgar Martínez, Juan González, Roberto Alomar, Carlos Baerga y Rubén Sierra.

Mañanitas para Jim Campanis (83), John Kruk (66), Vladimir Guerrero, padre, (51) y Dioner Navarro (42).

ENTRE suspensivos.- Charros y Tomateros no llenaron el Panamericano la noche de las emociones fuertes, pero las tomas de la televisión daban esa apariencia y con eso es suficiente. De todas maneras, los 11,767 aficionados que en su mayoría aguantaron la toletiza que les llevó 4 horas y 39 minutos fue la mejor afluencia de la serie que, en total, recaudó 92,415 en 13 encuentros... Sorprendió la nominación de Joey Meneses (.222, 0, 2) como primera base del equipo ideal, por encima del favorito de casa, el colombiano Reynaldo Rodríguez (.278, 0, 3)... Perfil bajo del comisionado de la Confederación de Beisbol del Caribe, el dominicano Juan Francisco Puello Herrera, supuestamente en el que fue su último clásico caribeño... Los periodistas buscaron más al presidente de la LMP, el debutante Salvador Escobar Cornejo, que al estilo futbol, entregó la estafeta a los organizadores de la Serie del Caribe de 2027, los directivos de los Naranjeros de Hermosillo.