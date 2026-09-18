Los Azulejos ascendieron al lanzador oaxaqueño José Rodríguez

CIUDAD DE MÉXICO.- El oaxaqueño de raíces veracruzanas, José Rodríguez, un lanzador de 25 años, se convirtió ayer en el sexto bigleaguer nacido en México de 2026 y segundo promovido por los Azulejos de Toronto, después de varios años en las fincas de los Dodgers de Los Ángeles.

En la novena canadiense se unió a los receptores Alejandro Kirk y Brandon Valenzuela, el otro estreno nacional en el año y al utility sonorense Luis Urías, quien se encuentra en la lista de lesionados.

El ligamayorista 158, de acuerdo a la lista oficial de MLB que no incluye a los de doble nacionalidad, vio la primera luz en la capital del estado del suroeste del país cuando su padre el ex bateador Guillermo “Tiburón” Rodríguez era gerente deportivo de los Guerreros de Oaxaca.

Compiló este año 4-4 y 3.79 en carreras limpias en 28 juegos, tres aperturas, con 57 ponchados en 38 entradas, en las sucursales Clase AAA Cometas de Oklahoma City (Dodgers) y Bisontes de Buffalo.

José Rodríguez, quien se agregó a la procesión de debutantes que también incluye a los pítchers Samuel Natera Jr. (Anaheim), Luis Gastélum (San Luis) y Gerardo Carrillo (Arizona) y el jugador de cuadro Jared Serna (Miami), dejó cifras de 31-13, 11 salvados, efectividad de 4.01 y 342 chocolates en 244 innings y dos tercios, en 150 encuentros, 13 como abridor, en su trayectoria en las menores.

EN la liga Mexicana no descansan y antes de la llegada del otoño hay noticias de Aguascalientes, cuyos Rieleros eran objeto de especulaciones sobre un traslado a Reynosa, Tamaulipas, vehementemente desmentidas por la directiva en una circular echada a las redes.

De la misma manera, la marca de las apuestas con sede en Tijuana descartó la desaparición de los Caliente de Durango, donde en agosto pasado el pequeño estadio Francisco Villa registró en la serie de playoffs ante los Sultanes de Monterrey las mejores asistencias de su historia (6,126 y 6,113 aficionados).

A partir de la semana venidera se conocerá a lo más sobresaliente de la tercera edición en la era de la extranjerización que tiene defensores por doquier, la mayoría gratuitos, y que cambió la imagen del centenario circuito, para bien o para mal, dependiendo la óptica.

UN día como hoy en 1990 – Doug Drabek gana su vigésimo juego y Barry Bonds conectó sus jonrones número 30 y 31, en la victoria de los Piratas de Pittsburgh sobre los Cachorros de Chicago por 8 a 7. En dos días, Bonds robará su base número 50 de la temporada.

En 2000- Un aficionado de los Dodgers de Los Ángeles, además de otras medidas ordenadas por un tribunal, ha sido vetado de asistir a los juegos en casa durante 18 meses por haber arrojado café a la cara de un seguidor de los Mets que celebraba un ”grand slam” conectado por el receptor de Nueva York Todd Pratt.

Mañanitas para Joe Ferguson (80), Randy Myers (64), Jim Abbott (59), José Manuel Hernández (55) y Anthony Vázquez (40).

Hoy cumplirían años Epitacio Torres (1922-1971), Duke Snider (1926-2011) y Joe Morgan (1943-2020).

-“Si me caí, es porque estaba caminando. Y caminar vale la pena, aunque te caigas”.- Eduardo Galeano.

EL prospecto de los Padres de San Diego, Manuel Castro, se encuentra en las prácticas de los Algodoneros de Guasave en situación de rehabilitación por una lesión que lo sacó temprano de circulación en 2026 con los Misioneros de San Antonio (1-0, 5.06), en AA.

En 2025, Castro apuntaba a la gran carpa con un perfomance de 4-1, un rescate y efectividad de 3.66 en la finca AAA, Chihuahuas de El Paso, pero la tardanza de los Padres para convocarlo y las averías físicas lo frenaron.

A su corta edad, 24 años, Castro ya tiene su diamante recorrido en la Liga Mexicana del Pacífico con los Algodoneros, según guarismos de 4-3, Era de 1.96 y 57 ponches en 59 innings y dos tercios, sobre 53 apariciones.

LOS Jaguares de Nayarit reportaron ayer entradas agotadas para el juego inaugural, el 15 de octubre, contra los bicampeones Charros de Jalisco, poco más de 9 mil aficionados, aunque algunos hablan de 10 mil. El caso es que volaron como “pan caliente”, diría el clásico.

Los felinos y los Venados de Mazatlán se enfrentaron anoche en un punto intermedio entre las dos plazas, Acaponeta, en el primer juego de preparación para ambos. Los anfitriones con el coach Enrique “Che” Reyes a cargo del timón y los porteños con su manager Chris Roberson.

Por cierto, los Jaguares dieron la bienvenida entre sus patrocinadores a la emblemática IUSA de sus primos Tigres de la LMB, pero buscan reemplazo para la legendaria mascota, Chacho, que ha decidido jubilarse en la LMP.

EN seguidillas.- Tony Rossi, relevista que pertenece a los Yanquis de Nueva York, otro refuerzo para los Tomateros de Culiacán y a la antigüita, cuando las organizaciones de MLB enviaban a sus prospectos a foguearse al Pacífico... El muchacho traerá credenciales de clase A avanzada y AA: 6-1, 5 rescates y efectividad de 2.22... En Ontario, California, los Naranjeros de Hermosillo y Águilas de Mexicali, iniciaron los partidos de exhibición en el territorio americano que negó a la LMP una ciudad como sede fija... Por allá se unirá a los Naranjeros su nuevo piloto, el venezolano José Moreno.