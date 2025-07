Verdugo, que en su trayectoria tuvo buenos momentos con los Dodgers de Los Ángeles (.282, 14, 49), Medias Rojas de Boston (.281, 43, 206) y Yanquis de Nueva York (.233, 13, 61), sólo promediaba .239, sin jonrones y 12 empujadas en 56 juegos, cuando ayer fue prácticamente devuelto al desempleo, vía asignación.

CIUDAD DE MÉXICO._ Uno imagina a Alex Verdugo (.270, 70, 328) con las facultades intactas, acorde a su edad—29 años cumplidos en mayo—, y que a decir de los que saben es la mejor etapa para un beisbolista con talento.

Pero las cosas no pintaron bien para el jardinero de la doble nacionalidad desde el momento que esperó ya avanzada la temporada en la lista de agentes libres. De ahí lo rescataron los Bravos de Atlanta el 20 de marzo de 2025.

En esa situación tiene la opción de ir a AAA y esperar mejores tiempos en la misma organización, pero los Bravos también pueden liberarlo conforme a las cláusulas del contrato que firmó por un millón y medio de dólares.

EL de hoy es día de “draft” en la Liga Mexicana del Pacífico y será en Hermosillo como en los viejos tiempos en que la capital de Sonora era el “ombligo” del circuito.

Aparte de las novedades de Nayarit y Tucson y la del propio presidente de la liga, Salvador Escobar Cornejo, el evento tendrá otra innovación: por primera vez se hará por la noche, buscando elevar el rating en las redes sociales.

Escobar, cuya afinidad futbolera es indiscutible, no deberá tener problemas para sacar adelante el trámite con el que se da el banderazo de salida a la edición 2025-2026.

UN día como hoy, en 1980- Ya son 15 de los 20 equipos los que se unen a la huelga de peloteros, en tanto trasciende que quienes toman las decisiones en la Liga Mexicana, preparan un campeonato de emergencia.

En 2001: Izzy Alcántara, de Pawtucket, protagoniza todos los espectáculos deportivos del país al reaccionar a un lanzamiento “pegado” con una patada al receptor, Jeremy Salazar y luego embistiendo al lanzador Blas Cedeño, de Scranton/Wilke-Barre.

La sorpresiva imitación de Bruce Lee de Izzy le acarreó una suspensión de siete juegos y su eliminación del Juego de Estrellas de la Liga Internacional. Los Medias Rojas ascenderán a las Mayores a Alcántara el 1 de septiembre.

Hoy es el cumpleaños de Moisés Alou (59), Yangervis Solarte (38) y Eduardo Vera (31).

-“Quien habla de cosas que no le atañen, escucha lo que no le gusta”.- Averroes.

EN seguidillas.- . Un out faltó para que en Cancún se registraran dos juegos sin hit en uno y por el mismo boleto. ¿Cómo fue eso? Sucedió la noche del 1 de julio cuando mientras el abridor de los Tigres, Carl Edward Jr. (5-2, 3.81), tiró 8 innings y dos tercios sin permitir incogibles, sus compañeros no pegaron ninguno a cinco lanzadores de los Conspiradores de Querétaro, pero hicieron una carrera para terminar ganando 1x0... Un sencillo de Aneury Tavarez le quitó el “doble cero” a Edwards, quien fue relevado por Clayton Andrews que aceptó imparable a Eric Filia, antes de sacar el out 27... La única rayita se contó en el tercer tramo con una base por bolas, un robo, un error y una rola al cuadro, para que ahora se sepa del primer “sin hit con carrera combinado” en los 100 años de la LMB.

