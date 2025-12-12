Los Bravos firmaron al cerrador Robert Suárez

Dos mexicanos en roles de técnicos renovaron contratos para 2026 en Grandes Ligas, ambos con vasta experiencia.

CIUDAD DE MÉXICO._ Dos mexicanos en roles de técnicos renovaron contratos para 2026 en Grandes Ligas, ambos con vasta experiencia.

Se trata de Antonio Pérezchica para continuar dirigiendo el tráfico en la tercera base de los Astros de Houston, al lado del mánager Joey Spada.

También Roberto Magallanes como asistente del instructor de bateo de los Marineros de Seattle, Kevin Seitzer, por segundo año consecutivo, después de trabajar con los Bravos de Atlanta.

Uno y otro ya establecidos con trayectorias largas, sobre todo el mexicalense Pérezchica desde 2017, cuando inició recomendado por el piloto de los Diamondbacks de Arizona, Torey Lovullo.

LA sorpresa entre los cerradores en la actual edición de la Liga Arco es Efraín Contreras (2-0, 11, 2.45), ex prospecto de los Padres de San Diego, bajando la cortina para los Yaquis de Ciudad Obregón.

Contreras, chihuahuense de 25 años, nunca había tenido el rol de cerrador en el Pacífico, pero en su hoja de servicios aparecen seis rescates a su paso por sucursales de los Padres.

Seguramente en eso se basó el mánager de la tribu, Gabriel Álvarez, para entregarle la estafeta que le quitó al experimentado zurdo, Samuel Zazueta (0-3, 3, 5.50).

Contreras y el debutante taponero de los Tomateros de Culiacán, Anthony Goose (11), encabezan el renglón de los rescates, seguidos por Trevor Clifton (10), de los Charros, Matt Foster (10), de Hermosillo y el futuro líder histórico, Jake Sánchez (10), de Mexicali.

UN día como hoy, en 1998- En un acuerdo que sorprendió a muchos otros propietarios, el lanzador Kevin Brown (18-7, 2.38) se convierte en el primer hombre del beisbol con más de 100 millones de dólares al firmar un contrato de siete años con los Dodgers de Los Ángeles por un salario anual promedio de 15 millones de dólares.

En el 2000- Isauro Pineda (4.2), Israel Lomelí (1), Miguel Duarte (1.1) y Julio César Parra (2) se combinaron para un juego sin hit ni carrera y los Mayos de Navojoa vencieron, 5x0, a los Cañeros de Los Mochis.

Estas son las mañanitas para Gorman Thomas (75), Guadalupe Valle (70), Guadalupe Pérez (47) y Marcelo Mayer (23). El 12 de diciembre de 1912 nació en Cuba, Lázaro Salazar, el mánager con más títulos en la Liga Mexicana (7). Murió el 25 de abril de 1957 en al Ciudad de México tras sufrir un derrame cerebral en el Parque Deportivo del Seguro Social.

-“Obedece más a los que enseñan que a los que mandan”.- José Agustín.

EN seguidillas.- Los Bravos firmaron por tres años y 45 millones de dólares al relevista venezolano que vive en Saltillo, Roberto Suárez, de 34 años y número uno en rescates (40) en 2025 en la Liga Nacional con los Padres de San Diego... Steve Nogosek, el Relevista del Año en 2024-2025 en la LMP con los Tomateros de Culiacán (1-1, 18, 1.39), mantiene un perfil bajo en la Liga Dominicana en el bullpen de los Leones del Escogido (1-1, 1, 3.00)... En Mexicali sólo aguantaron 5 juegos al dominicano Zoilo Almonte (.143, 0, 1), dos más que en su presentación en 2023-2024 con los Cañeros de Los Mochis (.100, 0, 0).

