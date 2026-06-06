Los Cachorros llamaron a Assad; Valenzuela y Paredes, candentes

CIUDAD DE MÉXICO.- Javier Assad es nuevamente ligamayorista. Haciendo brecha de Major League Baseball a las menores y viceversa, el derecho se integró ayer a los Cachorros de Chicago para ponerse a disposición del piloto Craig Counsell, quien francamente no ha sido su mejor aliado en 2026.

El tijuanense registra 3-1 y 5.88 en carreras limpias en 8 apariciones, 3 como abridor en el big Show en 2026, pero al menos en cinco de sus intervenciones ha estado a la altura, independientemente de sus antecedentes de un brazo confiable.

Si no fuese así, no lo hubieran convocado en base a su desempeño en la filial, Iowa: 0-2 y Era de 7.31 en cinco aperturas, desde que lo enviaron a viajar en autobús en la Liga de la Costa del Pacífico, el 17 de mayo.

CONTINÚA el buen momento de Roberto Osuna en su nueva faceta en el beisbol japonés. El sábado se apuntó su octavo “hold” de la temporada, tirando un inning en blanco, en el triunfo de los Halcones de Softbank, 6x3, sobre Yokohama DeNa BayStars.

Trabajó en el séptimo rollo con pelota de un hit, sin ponches ni bases por bolas, para bajar su efectividad a un formidable 1.13, con 16 chocolates y solamente una base por bolas en 16 relevos y 16 innings.

Osuna únicamente tiene una decisión en la temporada y fue derrota. Está pendiente también estrenar el renglón de los salvamentos que le redituaron fama y fortuna en el apogeo de su facultades cuando fue la sensación en Grandes Ligas con los Azulejos de Toronto y los Astros de Houston.

LA racha jonronera de Isaac Paredes, tres juegos en días seguidos volándose la barda y que ayer le frenaron los Atléticos de Sacramento, la ha conseguido en dos ocasiones el tercera base nativo de Hermosillo.

En 2025, en los albores de la temporada—11, 12 y 13 de abril-- contra los Ángeles de Anaheim en Houston y la de la semana en curso en que cañoneó a los Piratas de Pittsburgh, 3 y 4 de junio, y los A’s el día cinco.

La trayectoria de Paredes registra otra explosión, cinco cuadrangulares en tres juegos: el 21 de junio de 2022 pegó tres en una noche a la serpentina de los Yanquis de Nueva York en Tampa Bay, repitió al día siguiente ante los mismos neoyorquinos y uno más el 24 de junio, el mero día de San Juan, a los Piratas.

Volviendo al presente. Paredes tuvo el sábado una jornada de 3-2, incluyendo un doble (11), una empujada y una anotada para ayudar a los Astros a imponerse a los Atléticos, 13-2, en el Daikin Park de Houston.

En más acción diurna de ayer: Randy Arozarena (.285, 6, 28), de 3-2, dos producidas y anotó una, en una victoria por blanqueada como visitantes de los Marineros de Seattle sobre los Tigres de Detroit, 4-0.

Por su parte, el novato Brandon Valenzuela (.254, 6, 14) se fue de 3-3 con una impulsada y una anotada, al ganar los Azulejos de Toronto a los Orioles de Baltimore, 6-4. En junio, Valenzuela batea .417 (12-5) con dos “vuelacercas”, dos dobles y 4 fletados al plato en cuatro desafíos.

Los Rays de Tampa Bay perdieron frente a los Marlins en Miami, 4-3, en una jornada de 4-0 y un boleto para Jonathan Aranda (.271, 11, 44).

UN día como hoy, en 1976 - En una victoria de los Piratas de Pittsburgh por 5-4 sobre los Rojos de Cincinnati, ambos equipos conectaron siete jonrones solitarios. Cincinnati .Joe Morgan (dos veces) y Pete Rose batearon jonrones para Cincinnati, mientras que Al Oliver, Willie Stargell, Richie Zisk y Bill Robinson lo hicieron para los Piratas.

El 7 de junio de 1947 nació Thuman Munson, estelar cátcher de los Yanquis de Nueva York que murió en un accidente aéreo el 2 de agosto de 1979.

-“Poder absoluto. No funcionará de otra manera. La gente no lo creerá. Poder absoluto”.- Ken Landis, primer comisionado de Grandes Ligas, cuando le ofrecieron el cargo en la década de los veinte del siglo pasado.

EN seguidillas.- El utility Luis Urías sigue candente asignado a los Aces de Reno, sucursal AAA de los Diamondbacks de Arizona. En 17 juegos, promedia .413 (63-26) con 3 jonrones, 1 triple, 7 dobles, 17 impulsadas y 14 anotadas, alertando los sentidos de quienes reportan su accionar a los que toman las decisiones en el equipo grande... Quien tampoco pierde el paso es Joey Meneses en la filial de los Atléticos, Aviadores de Las Vegas AAA, según números de .326, 8 jonrones y 56 producidas, suficientes para aspirar a un regreso a las Mayores... Alejandro Kirk (.333, 1, 1) suma turnos entre los novatos de los Azulejos en la filial Dunedin, clase A, y todo indica que se incorporará al plantel a mediados de la próxima semana.