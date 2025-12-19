La directiva de los Cañeros de Los Mochis, léase Joaquín Vega Inzunza, liquidó al mánager más exitoso del Caribe y alrededores, Félix Fermín (30-25), a 10 juegos de que el dominicano redondeara su tercera temporada consecutiva en el timón de los verdes.

CIUDAD DE MÉXICO._ La directiva de los Cañeros de Los Mochis, léase Joaquín Vega Inzunza, liquidó al mánager más exitoso del Caribe y alrededores, Félix Fermín (30-25), a 10 juegos de que el dominicano redondeara su tercera temporada consecutiva en el timón de los verdes, la permanencia más extensa entre los pilotos actuales, después de las cuatro y fracción de Juan Castro con los Naranjeros de Hermosillo.

Vega apretó el botón del pánico a pesar de que el equipo ya está calificado y cuando Fermín y su tropa habían ganado tres de cinco encuentros posterior a una racha de seis descalabros, en una segunda vuelta de capa caída (9-11), luego del segundo lugar y 9 puntos de la primera.

Fermín, quien era blanco de los aficionados en las redes que exigían su salida porque no juega con el “librito”, buscaba el título que le falta en el beisbol mexicano. En 2007 fue campeón en la LMB al frente de los Sultanes de Monterrey.

El ex ligamayorista de 62 años presume en su hoja de servicios seis coronas en la Liga Dominicana y cuatro en la Serie del Caribe, ambas marcas difíciles de igualar.

El estadounidense Chris Coste, ex receptor ligamayorista y mánager en las ligas independientes, tomó el mando de manera interina, mientras Vega convence a alguno de los desempleados, incluyendo a Roberto Vizcarra y el venezolano José Moreno, cesados en Culiacán y Guasave, respectivamente.

Coste, ex cátcher de los Yaquis de Ciudad Obregón, sería una opción definitiva para Vega, si no consigue lo que pretende, pero si se anima a abrir el baúl de los recuerdos, en el equipo dispone de dos ex timoneles que auxiliaban a Fermín, Juan Francisco Rodríguez, quien los llevó al campeonato en 2002-2003, y Víctor Bojórquez.

Fermín es el sexto estratega despedido detrás de Juan José Pacho (Mazatlán), Óscar Robles (Mexicali), Wilfredo Romero (Tucson) y los mencionados Vizcarra y Moreno.

UN día como hoy, en 1983- El ex ganador del premio Cy Young Vida Blue es sentenciado a 90 días de prisión, y el recientemente condenado y suspendido primera base Willie Aikens es cambiado de Kansas City a Toronto por el bateador designado Jorge Orta.

Mañanitas para José Silva (52), Justin Turner (46) y Jalen Miller (29). Hoy cumpliría años Al Kaline (91), inmortal del Salón de la Fama de Cooperstown, que falleció el 6 de abril de 2020.

-“La Revolución fue una tempestad que derribó todo, menos las raíces del poder”.- Martín Luis Guzmán.

EN seguidillas.- Los Naranjeros habilitaron al segunda base que pertenece a los Cachorros de Chicago, Reivaj García (.321, 0, 8), que no jugaba desde el 30 de octubre cuando se lesionó una pierna en un juego contra los Tomateros... Tucson Baseball Team tendrá su segunda serie al hilo como “local” a partir de hoy, ahora contra los Charros de Jalisco que en la primera mitad del calendario los barrieron, 14, 15 y 16 de noviembre. Otra faena de esas de los campeones dejaría listos para el “arrastre lento” a los dirigidos por Matías Carrillo... Con su incursión al Panamericano de Zapopan, Tucson completará su recorrido por las 9 plazas que gentilmente le prestaron el estadio, aunque todavía les falta uno de los compromisos que debían solventar en territorio americano, repitiendo en Hermosillo después de Navidad. En el Fernando Valenzuela empezaron su peregrinar el viernes 17 de octubre, tras disputar ahí mismo los dos juegos inaugurales.

