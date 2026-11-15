Los Cañeros tienen listo a Ramón Urías para debutar mañana

CIUDAD DE MÉXICO.- En su cuarta apertura y tras pasar problemas en sus recientes dos, el ex ligamayorista Trevo Bauer (0-1, 3.29) rindió ayer una de esas actuaciones que llaman de calidad, pero que echaron a perder sus cofrades del bullpen de las Estrellas Orientales, ante los Toros del Este.

En seis innings, el diestro permitió dos hits y una carrera que fue por jonrón, no concedió boletos y ponchó a seis, para borrar así la mala impresión de su anterior salida en la que solamente pudo sacar dos outs. Aunque seguirá esperando para obtener el esquivo primer triunfo.

La presencia de Bauer en la LIDOM no ha provocado el impacto esperado ni entre los aficionados de su equipo ni en gira, como ocurrió el domingo en la casa de los Toros que registró una asistencia regular desconocida.

Los clubes dominicanos no acostumbran informar sobre esas nimiedades, nunca les ha interesado, escuché alguna vez decir a un colega de por aquel rumbo con un aire de arrogancia. Son los únicos en el béisbol profesional universal.

Pero sospechamos que es porque sus estadios que en su mayoría son pequeños e incómodos, sólo se ambientan en algún clásico regional o nacional en el estadio Quisqueya- Juan Marichal y en los playoffs y serie final.

DESPUÉS de casi un mes inactivo, Águilas de Mexicali habilitó a Kai Murphy (.250, 0, 0), el hijo del mánager de los Cerveceros de Milwaukee, Pat Murphy, que pidió permiso y se lo dieron para estar cerca de su padre en los playoffs y Serie Mundial.

El importado de los fronterizos pertenece a los Padres de San Diego, juega los tres prados y ocupó el lugar en el roster de Phillips Evans (.309, 5, 16), quien se fue a Estados Unidos a atender asuntos personales.

La salida de Evans es una baja sensible para los “Caballeros Águilas” que sorpresivamente acaban de despedir al manager Roberto Vizcarra, y que desde el fin de semana en Guasave tienen en el timón al México americano Gil Velázquez.

SIN previo aviso sobre los motivos, seguramente porque lo mantienen en el róster activo, los Yaquis de Ciudad Obregón sacaron de circulación al cátcher colombiano Jorge Alfaro (.262, 3, 14), justo cuando el bigleaguer veía la pelota del tamaño de un melón.

En sus últimos cuatro juegos, Alfaro, quien no juega desde el día 12 en Hermosillo, iba de 14-8 (.571) con 3 jonrones, un doble, 7 impulsadas y 8 anotadas, luego de un arranque tan flojo que los de la antigua Cajeme y alrededores ya la habían agarrado en su contra.

De “bulto” no lo bajaban, simplemente porque la mayoría de quienes le “pitaban” como en los toros ignoran que el robusto sudamericano ha sido titular en cuatro de sus siete campañas en Grandes Ligas.

UN día como hoy en 1975- El zurdo Pete Bonfils tiró un juego sin hit ni carrera en 9 entradas y los Cañeros de Los Mochis se impusieron a los Yaquis de Ciudad Obregón, 3x0, en el estadio Emilio Ibarra Almada. Francisco Rodríguez y Randy Bass pegaron cuadrangulares.

En 1998- Roger Clemens, de los Azulejos de Toronto, se convirtió en el primero en ganar cinco premios Cy Young al ser nombrado el mejor lanzador de la Liga Americana, obteniendo la Triple Corona de pitcheo.

Encabezó los renglones en victorias (20), ponches (271) y promedio de carreras limpias (2.65).

Mañanitas para Paul Serna (68), Pete Rose Jr. (57), Alonzo Harris (37) y Cheslor Cuthbert (34).

Cumplirían años en una fecha como hoy Glen Burke (1952-1995) y Julio Lugo (1975-2021)

“Nuestras vidas se definen por las oportunidades, incluso las que perdemos”.- Anónimo.

LA juventud se impone en las cabinas de radio y televisión en las coberturas de la Liga Mexicana del Pacífico y eso es formidable. El problema es que hay muchachos y muchachas que no saben ni dónde están las oficinas de la liga que en el pasado despacharon en Hermosillo, Navojoa y Culiacán.

Casi todos las ubican en Zapopan, Jalisco solo porque ahí juegan los Charros de los Hernández Íñigo y que reaparecieron en la pelota profesional en 2014 de la mano de Salvador Quirarte y Armando Navarro.

La cosa está así: El presidente del circuito, Salvador Escobar Cornejo despacha en la colonia Providencia de Guadalajara, donde también se encuentra el centro de revisión de las jugadas dudosas. Quien atiende en la zona del estadio Panamericano es el alcalde del municipio conurbado de Zapopan, Juan José Frangie Saade.

ENTRE suspensivos.- Los Cañeros de Los Mochis contemplan poner a jugar mañana martes al bigleaguer Ramón Urías, en el inicio de la serie en el Chevron Park contra los Yaquis y su hermano menor Luis, quien lleva algunas semanas con la tribu... Fueron varias las veces que los Urías de Magdalena de Kino, Sonora se encontraron en los inmuebles del Big Show. En la LMP realmente muy poco porque el ganador del guante de oro, osease Ramón, tiene siete años sin participar y Luis sólo lo hace de manera esporádica... Los Mayos de Navojoa no habían informado donde jugarán la serie que inicia mañana ante los Algodoneros de Guasave y en la que oficialmente serán locales. Pero a no dudar volverán al parque de los Yaquis con su dueño Víctor Cuevas Valenzuela incluido, a un lado del dugout.