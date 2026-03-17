Los Cardenales reportan lesionado a Ramón Urías

CIUDAD DE MÉXICO.- Se complica la situación de José Urquidy (0-1, 9.01) en el campamento de los Piratas de Pittsburgh, después de tres actuaciones en el spring training, peligrando sus aspiraciones para la quinta plaza en la rotación de abridores.

Lo han hecho mejor dos jóvenes competidores del mazatleco que se abren paso en la organización filibustera, Hunter Barco (2-1, 3.68) y Carmen Mordzinski (2-0, 2.92), según reportes poco favorables para el ex estelar de los Astros de Houston.

Si no hay algún movimiento en la recta final del spring training, al derecho que cumplirá 30 años el 15 de mayo, le quedaría una oportunidad más el próximo fin de semana, probablemente contra los Azulejos de Toronto.

LOS Cardenales de San Luis reportan lesionado de un codo a Ramón Urías, quien sólo había consumido 8 turnos en la pretemporada de su nuevo equipo. El contratiempo podría dejar del róster que iniciará la temporada el 26 de marzo al ganador del guante de oro en 2023 y que firmaron el 21 de febrero.

Urías está en los planes del mánager Oliver Mármol para roles de utility en las posiciones del cuadro, además de su contribución a la ofensiva nada despreciable, de acuerdo a cifras de .244, 11 jonrones y 44 impulsadas en 2025 en 77 juegos con los Orioles de Baltimore y 35 para los Astros de Houston.

Ramón Urías y su hermano Luis Urías que recién se unió a los Diamondbacks de Arizona, fueron bajas de México para el Clásico Mundial que ayer tuvo su clausura en la casa de los Marlins de Miami.

UN día como hoy, en 1980.- Murió en Nueva Orleans, EU, Alfred Pinkston, quien en 7 temporadas en la Liga Mexicana ganó cuatro títulos de bateo consecutivos y en una campaña produjo 144 carreras. Un hijo de Pinkston con una dama mexicana, Adrián Chávez, destacó en el futbol mexicano como portero del América y de la selección nacional en los años ochenta y noventa.

En 1994 - Los Bravos de Atlanta dan de baja al jardinero estrella Ron Gant, quien se fracturó la pierna en un accidente de motocicleta durante el invierno. Gant firmará como agente libre con los Rojos de Cincinnati el 21 de junio.

Mañanitas para Michael Wielansky (29), Emmanuel Clase (48), Fernando Rodney (49) y Gerónimo Berroa (61).

-“La vida nos desafía para que podamos aprender de ella”.- Anónimo.

TRES de tres: Roberto Osuna continúa viento en popa, diría el clásico, rumbo a su quinta temporada en el beisbol japonés. En cuatro relevos no ha admitido carreras en el bullpen de los actuales campeones de la NPB, Halcones de Softbank.

También con los Halcones, está por integrarse el novato de Los Mochis, Alexander Armenta, después de su participación en el WBC con la selección de México. A pesar de sus adelantos, el zurdo de 21 años empezará el ciclo 2026 en las menores, donde se foguea desde 2023.

El cronista mazatleco Juan Ángel Ávila va de regreso a Grandes Ligas, ahora en la cabina de radio en español de los Ángeles de Anaheim. Estuvo 17 años en las transmisiones de los Padres de San Diego y desde 2015 en la de los Toros de Tijuana, con quienes seguirá para un “doblete” inédito, cuando los Serafines anden de gira.

En la Liga Mexicana del Pacífico, Ávila es desde hace algunos años titular en las coberturas por televisión de los Tomateros de Culiacán y años atrás trabajó también para los Charros de Jalisco y Venados de Mazatlán.

EN la Toronja y el Cactus.- Los Angelinos enviaron a su campo de entrenamiento de las menores al relevista zurdo, Samuel Natera, otra de las novedades de México en el WBC. En cuatro apariciones en el spring training, el oriundo de Chihuahua compiló 0-1, efectividad de 2.70, 7 chocolates y dos bases por bolas en poco más de tres innings... Natera se unió a la procesión rumbo a las sucursales que incluye Jared Serna (Miami) y Alan Rangel (Filadelfia)... Otro día de escasa participación de mexicanos en los juegos de preparación: Jonathan Aranda (.333, 0, 0), se fue en blanco en tres viajes en derrota de los Rays de Tampa bay frente a los Yanquis de Nueva York, 3x2... El guardabosque Jarren Durán (.500, 3, 5) falló en un turno y negoció dos boletos al imponerse los Medias Rojas de Boston a los Bravos de Atlanta, 4 a 3... El tercera base Ramón Mendoza (.259, 1, 1), de 1-0, de los Cardenales de San Luis, que fueron blanqueados, 1x0, por los Nacionales de Washington... Alejo López (.500, 0, 0), de 1-0, para los Marineros de Seattle que derrotaron, 10-6, a los Rockies de Colorado. López, quien no juega en Grandes Ligas desde 2023 con los Rojos de Cincinnati, recién se incorporó al plantel mayor tras dos semanas en el entrenamiento alterno.