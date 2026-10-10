CIUDAD DE MÉXICO.- Por el boleto a la Serie Mundial 2026, los Dodgers de Los Ángeles y los Cerveceros de Milwaukee chocarán a partir de hoy por cuarta vez en postemporada y tercera en el compromiso por el banderín de la Liga Nacional.

Hasta ahora el dominio ha sido abrumador de los californianos (3-0) que pretenden hacer historia con el tricampeonato que en tiempos modernos solamente lograron los Atléticos de Oakland (1972, 1973 y 1974) y los Yanquis de 1998, 1999 y 2000.

Los Dodgers se impusieron a los Cerveceros, que en 1998 se mudaron a la Liga Nacional tras 29 campañas en la Americana, en 2018 (4-3) en la Serie de Campeonato, en 2020 en la del comodín (2-0) y de vuelta en la disputa por el pase a la Serie Mundial en 2025 (4-0).

Para Milwaukee es su quinta Serie de Campeonato y la historia cuenta que únicamente han ganado la primera que data de 1982 cuando eran a cinco juegos. Entonces llegaron al máximo para imponerse a los Ángeles de Anaheim y pasar a su única Serie Mundial en la que mordieron el polvo ante los Cardenales de San Luis.

¿ALGUIEN sabe de Giovanny Gallegos? En Grandes Ligas no lanza desde 2024 con los Cardenales. Los Dodgers lo firmaron para las menores en 2025, pero no tiró una pelota asignado a la sucursal AAA, Oklahoma City porque fue sometido a una operación en el hombro.

En la Liga Mexicana del Pacífico, el derecho que salvó 45 juegos en el Big Show y que por un tiempo estuvo en boca de todos en México por su fallido relevo en la novena entrada contra Japón en semifinales del Clásico Mundial de 2023, es otro de los que se formaron en la academia Alfredo Harp Helu de ubicación conocida en Oaxaca.

A la LMP no ha vuelto y parece que nunca lo hará tras su debut en el lejano ciclo 2012-2013 y tres campañas más con los Yaquis de su natal Ciudad Obregón. Con la tribu de Cajeme compiló 3-4, 0 salvados, 5.15 en carreras limpias admitidas, 35 ponches y 12 bases por bolas en 35 innings.

EL mánager chihuahuense Luis Carlos Rivera se hizo cargo de los Jaguares de Nayarit que todavía esperan al utility ex bigleaguer, Alejo López, a quien adquirieron durante el receso de los Cañeros de Los Mochis a cambio del jardinero Randy Romero.

Rivera tendrá el reto de igualar el desempeño de los felinos en su primera campaña en que fueron el número uno en el standing general, más el añadido de mejorar los resultados del primer playoff en el que fueron eliminados por los Algodoneros de Guasave en cinco juegos.

El capitalino López terminó su compromiso con la sucursal AAA de los Reales de Kansas City el 22 de septiembre, pero le quedó la costumbre de reportar tarde a la LMP desde sus días y noches en la gran carpa con los Rojos de Cincinnati.

UN día como hoy en 1967- Rico Petrocelli bateó dos jonrones para encabezar la ofensiva de los Medias Rojas de Boston en el sexto juego de la Serie Mundial que ganaron,8x4 a los Cardenales de San Luis, para forzar el séptimo y decisivo.

En 1989.- Ildefonso Velázquez lanzó un juego sin hit ni carrera de 9 entradas y los Ostioneros de Guaymas se impusieron 11-0 a los Naranjeros de Hermosillo.

Mañanitas para Orlando Hernández (61), Dmitri Young (53) y Gio Urshela (35).

El 11 de octubre de 2006 murió el lanzador de los Yanquis, Cody Lidle (34), al estrellarse una avioneta que conducía sobre un edificio en la periferia de Nueva York.

También es aniversario luctuoso de Joe Morgan (1943-2020), segunda base que fue entronizado en el Salón de la Fama de Cooperstown en 1990.

-“Su humildad (Donald Trump) es tan, pero tan grande, que no cabe en la Casa Blanca; necesita un campo de golf entero para poder desplegarla.” Anónimo.

ENTRE suspensivos.- El jardinero Drew Avans se reportó a los Algodoneros de Guasave (.288, 2, 17 y 11 robos) para su tercera temporada en la LMP. En AAA de los Rockies de Colorado, bateó .221 con 3 jonrones, 49 producidas y 31 estafas...Es un hecho que los Tomateros de Culiacán han renunciado a la presencia física del dominicano Robinson Canó. En la LIDOM tampoco se menciona al veterano que está por cumplir 44 años en el feudo de las Estrellas Orientales, pero de concretarse un acuerdo que lo libere de sus obligaciones con los guindas, lo verán por allá en la segunda mitad del torneo. A Canó se le hace fiesta por sus números en la Liga Mexicana, a donde por cierto, ya no regresará con los Diablos Rojos. Con las Estrellas el ciclo pasado naufragó con un average de .219, un cuadrangular y 7 impulsadas... Joey Meneses (Culiacán), Milán Tolentino (Hermosillo), Valente Bellozo (Mexicali) y Ramón Mendoza (Navojoa), entre los que actuaron en AAA que son esperados en la LMP. A diferencia de las últimas dos ediciones, Meneses no jugará desde el arranque, luego de una travesía en Estados Unidos de más de 500 turnos, 20 en la gran carpa con los Atléticos de Sacramento.