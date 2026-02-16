Los Charros renovaron contrato a Benjamín Gil

CIUDAD DE MÉXICO.- En un caso sin parangón en tiempos pasados y modernos, Benjamín Gil es el único mánager del beisbol mexicano con contrato asegurado para trabajar en una organización que tiene equipos en las dos ligas más importantes del país.

Se le acaba de vencer el acuerdo por dos años concedido por los Charros de Jalisco cuya directiva, abrumada por los resultados, le extendió la relación laboral por uno más y una opción por al menos otro.

Dos campeonatos en la Liga Mexicana del Pacífico, uno en la Serie del Caribe y el segundo lugar en la Liga Mexicana de 2025 justifican la presencia del ex shorstop ligamayorista en la empresa de los Hernández Íñigo que, en cinco años y contando, elevaron a los Charros a los cuernos de la luna y de la abundancia.

Ganado todo en invierno, el único pendiente para Gil es el banderín en la Liga Mexicana que le ha sacado la vuelta desde su estreno en 2021 con los extintos Mariachis de Guadalajara que fueron la sensación, quedando como súper líderes, pero que cayeron en la final norteña ante los Toros de Tijuana.

Después de ese estruendo en un club nuevo, más sus éxitos en la LMP al frente de los Tomateros de Culiacán, Gil regresó a Grandes Ligas como coach de primera base y de infield en 2002 y 2023 con los Angelinos de Anaheim. Para volver sorpresivamente en 2024 seducido por un poco común acuerdo que incluía el proyecto Charros de Jalisco en la LMB.

Todo un reto que buscan consolidar para poner fin a la mala fama de los Charros en verano en donde solamente han participado en 23 temporadas netas en 75 años de constantes entradas y salidas del circuito más antiguo de México.

UN día como hoy, en 1980- - Durante la grabación de entrevistas por separado en los estudios de KNBC-TV en Burbank, California, el coach de los Gigantes de San Francisco, Jim Lefebvre, y el mánager de los Dodgers, Tommy Lasorda, intercambiaron golpes tras una breve discusión, dejando a Lasorda con el labio ensangrentado. Lefebvre había sido entrenador de los Dodgers en 1979 hasta que Lasorda lo despidió.

En similar fecha pero en 2006- El mánager de los Medias Blancas de Chicago, Ozzie Guillén, se disculpa por sus comentarios publicados en Sports Illustrated, criticando la indecisión de Alex Rodríguez sobre a qué país representaría en el Clásico Mundial de Beisbol.

A-Rod, nacido en Estados Unidos, inicialmente pensó en jugar para la República Dominicana debido a la ascendencia de sus padres, pero decidió jugar por el equipo estadounidense.

Estas son las mañanitas para Román Ramos (91), Michael Jordan (63), Esteban Quiroz (34) y Francisco Haro (29). El 17 de febrero de 1933 nació en Tayoltita, Durango, Juan Manuel Ley López. Murió el 22 de enero de 2016 en Culiacán.

-“Todas las batallas se ganan o se pierden primero en la mente”.- Juana de Arco

EL México estadounidense Patrick Sandoval tiró su primera práctica de bateo en la pretemporada de los Medias Rojas de Boston. Prepara su reaparición tras larga convalecencia de una cirugía Tommy John en el codo izquierdo.

No es visto en las Mayores desde el 21 de junio de 2024, su última de seis temporadas con los Ángeles de Anaheim. Los Medias Rojas confían tanto en el potencial de Sandoval y en su recuperación, que los firmaron por dos años y 18.25 millones de dólares el 23 de diciembre de 2024.

Sandoval, de 28 años, y de gratos recuerdos para los aficionados mexicanos por su desempeño en el Clásico Mundial 2023, posee un performance en la gran carpa de 19-45, un rescate, efectividad de 4.01, un juego completo y una blanqueada.

EN seguidillas.- Jonathan Aranda se integró ayer a los entrenamientos de los Rays de Tampa Bay en Florida, donde estará un par de semanas, antes de la concentración de la selección nacional... Con cuatro juegos en la Liga del Cactus (Arizona) y dos en la de la Toronja (Florida), el próximo viernes empezarán los juegos de exhibición. El hielo lo romperán en Sarasota, Florida, los Yanquis de Nueva York y los Orioles de Baltimore, por ahí del mediodía... En otros encuentros, los Medias Blancas de Chicago enfrentarán a los Cachorros, los Diamondbacks de Arizona a los Rockies, Reales de Kansas City a los Rangers de Texas y Marineros de Seattle contra los Padres de San Diego... Los Dodgers confirmaron al sonorense Luis Alfonso “Cochito” Cruz para su segunda temporada en las transmisiones por radio en español, al lado del sinaloense José Iñiguez y el dominicano José Mota.