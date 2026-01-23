CIUDAD DE MÉXICO.- Los equipos con los que Lorenzo Bundy conquistó sus tres campeonatos en la Liga Mexicana del Pacífico, nunca estuvieron 0-2 en la serie final, como ahora los Tomateros de Culiacán que a partir de hoy, intentarán remontar contra los Charros de Jalisco.

Y cómo si esos banderines, el ex bateador originario de Filadelfia, los consiguió sin despeinarse, avasallando al enemigo que ni las manos metieron: 4-0 al frente de los Mayos de Navojoa en 1999-2000, sobre los Naranjeros de Hermosillo, 4-0 en el timón de estos a los Venados de Mazatlán, en 2006-2007 y 4-0 en 2008-2009, favorable a los Venados a costillas de los Cañeros de Los Mochis.

Pero no es todo. Se conoce que ese tratamiento también lo aplicó en la Liga Mexicana en 2024 y 2025, arrollando con sus Diablos Rojos a los Sultanes de Monterrey y Charros de Jalisco, respectivamente, en la “serie del rey”.

EL ex prospecto de los Cachorros de Chicago, Carlos Sepúlveda, se aclimató rápido en la Liga de Venezuela, a donde llegó para reforzar a los Navegantes de Magallanes, después de participar con los Jaguares de Nayarit (.296, 1, 20).

En la LVBP, el coahuilense batea .409 con dos dobles y 4 impulsadas en el “round robin” que bajará el telón mañana domingo y en el que su equipo, dirigido por el puertorriqueño Yadier Molina, es segundo con 8-6.

En las filas de los Navegantes se encontraba también el cubano, Yasiel Puig (.282, 3, 14), pero se marchó en los albores de la postemporada, requerido por asuntos personales en Estados Unidos.

Genio y figura, Puig, de 35 años, no termina por poner en orden su agitada vida fuera de los diamantes y que estropeó su prometedora carrera en Grandes Ligas.

UN día como hoy, en 1972- Los Tomateros de Culiacán superaron 10-5 a los Algodoneros de Guasave para evitar la limpia en la serie final. Horacio Piña se adjudicó la victoria y perdió Hal Hrabosky, en el estadio General Ángel Flores.

Mañanitas para John Scott (74), Attle Hammaker (68) y Lorenzo Buelna (46). El 24 de enero de 2001 murió en la Ciudad de México el periodista y cronista de radio y televisión, Jorge “Sonny” Alarcón (83).

-“No se le puede dar la mano a quien permanece con el puño cerrado”.- Indira Gandhi.

ENTRE suspensivos.- El reporte desde Guadalajara y su zona Metropolitana es que se agotaron las 16 mil localidades del Panamericano para los juegos de hoy y mañana. Por obvias razones, no han liberado los boletos para el hipotético quinto desafío, el lunes en Zapopan... Al respecto, la historia cuenta que los Tomateros han perdido 8 finales de las 20 en su haber, pero en ninguna barridos y regados. Lo más aproximado a eso lo padecieron en enero de 1999, cuando Águilas de Mexicali los liquidó en cinco encuentros... Esa final enfrentó en la estrategia a dos íconos de los Tomateros ya desaparecidos: Francisco “Paquín” Estrada en el timón de los fronterizos y Nelson Barrera, quien avanzada esa edición, concretamente el 15 de diciembre de 1998, reemplazó en la dirección de los guindas a Jorge “Charolito” Orta. Sería la única experiencia del campechano como piloto en la LMP.