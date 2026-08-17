Los D-backs bajaron a Gerardo Carrillo a pesar de su excelencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Luis Gastélum ligó su cuarto relevo sin admitir carreras y de paso se adjudicó su tercera victoria de su temporada de debut con los Cardenales de San Luis, 2x1 sobre los Rojos, en el primer juego de una doble cartelera en Cincinnati.

El novato lanzó un inning de 1-2-3 en el que ponchó a dos, en su décimo sexta aparición. Mejoró su marca a 3-2 y efectividad de 5.79 en 18 entradas y dos tercios en los que ha recetado 20 chocolates a cambio de seis bases por bolas.

Gastélum registra 1-0, 0.00 y 10 ponches en 5 y un tercio de sus pasadas cuatro salidas, después de un trance en el que en seis rollos y un tercio asimiló un castigo de 7 imparables y siete anotaciones, con récord de 1-1.

Otro estreno nacional, Gerardo Carrillo, sorpresivamente fue bajado a AAA por los Diamondbacks de Arizona, no obstante sus buenos oficios. En 8 juegos y 13 innings y dos tercios, el nativo de Guadalajara compiló 2-1 y 0.66 en carreras limpias con 15 ponchados y 8 boletos.

Por su parte, tras ser enviado a la sucursal AAA en la Liga de la Costa del Pacífico, Iowa, el domingo, los Cachorros de Chicago trajeron de vuelta el lunes a Javier Assad (6-1, 3.59), para cubrir la vacante del lesionado dominicano Edward Cabrera.

Assad, que ha sido abridor en 10 de sus 21 encuentros en las Mayores en 2026, podría regresar a la rotación del mánager Craig Counsell, quien ha elogiado la disponibilidad del tijuanense en ambas facetas.

LOS Jaguares de Nayarit ya tienen en sus vitrinas su primer trofeo: monarcas de la Serie del Caribe Infantil. Lo consiguieron con espectacular triunfo sobre la escuadra de República Dominicana que aspiraba al tricampeonato, en el estadio Alejo Peralta y DC, que registró una buena asistencia, tratándose de niños.

Acostumbrados a narrativas, como dicen ahora, de puras derrotas honrosas, los medios y plataformas del centro del país, ignoraron el torneo que durante una semana fue una fiesta en Tepic.

Inclusive, hubo quienes se burlaron con el perjuicio de que la Liga Mexicana del Pacífico es un circuito “regional”, como si la calidad se midiera por cuestiones geográficas. De acuerdo a esa simpática “reflexión”, Puerto Rico, Panamá, República Dominicana y Venezuela, que de última hora no participó, se pueden ubicar en el noroeste y occidente de México.

ROBERTO Osuna atraviesa por su primera crisis en 2026 en el beisbol japonés. El ex bigleaguer de los Halcones de Softbank ha tolerado carreras en tres salidas al hilo, tras colgar argollas a discreción en su nuevo rol.

En su primera actuación desde el 6 de agosto, el ex bigleaguer lanzó un inning en tres incogibles, una rayita y una base por bolas, para dejar su efectividad en 2.17 todavía en la línea de la excelencia para un relevista.

En 38 apariciones y 37 episodios y un tercio en la travesía 2026, el diestro sinaloense registra una marca de 1-2 y en 18 oportunidades ha preservado ventajas, con 38 chocolates y 7 bases por bolas.

UN día como hoy en 1982- Al reanudarse un juego suspendido el día anterior tras 17 innings, los Dodgers de Los Ángeles vencieron a los Cachorros de Chicago, por 2-1 en 21 entradas, a pesar de haberse quedado sin jugadores de posición y de tener que utilizar a los lanzadores Fernando Valenzuela y Bob Welch en los jardines.

Jerry Reuss lanzó los últimos cuatro capítulos para llevarse la victoria; posteriormente, abrió el desafío programado para esa jornada y volvió a ganar, esta vez por 7-4.

En 1995- Los Sultanes de Monterrey remontaron con un racimo de seis carreras en el noveno inning para vencer a los Diablos Rojos, 9-7, y barrerlos (4-0) en la serie final de la Liga Mexicana. Cornelio García, José González, Miguel Flores y Guillermo Velázquez impulsaron con sencillos las carreras decisivas ante Francisco Córdova, quien perdió una racha de 26 triunfos consecutivos en la liga. Ganó Leo Pérez.

Estas son las mañanitas para Alejandro Ortiz (66), Roberto Magallanes (57), Nolan Kingham (30) y Michael Togglia (28). Hoy cumplirían años Roberto Clemente (92), quien murió en un accidente aéreo el 31 de diciembre de 1972 en Puerto Rico, y Eleno Cuén (1952-2019).

-“La vida es muy simple, pero insistimos en hacerla complicada”.- Confucio.

ENTRE suspensivos.- La directiva de los Olmecas no ha aclarado el caso del shortstop Jason Atondo que provocó un motín en León, pero nadie ha vuelto a hablar del asunto. De hecho, el jugador se mantiene en el club sin jugar y guardando institucional silencio... Por eso y mucho más a los propietarios de equipos les conviene que los peloteros mexicanos sean un cero a la izquierda en avatares sindicalistas y cuando lo intentaron, hace más de 40 años, los aplastaron... Joey Meneses (.327) ha perdido algunos puntos en su promedio con los Aviadores de Las Vegas (Atléticos), pero lleva varias semanas encabezando el renglón de impulsadas con 96 en la Liga de la Costa del Pacífico... Luego de un discreto .295, 6 jonrones y 28 remolcadas en el rol regular, Justin Turner se fue de 18-6 (.333), un doble y 4 producidas en el playoff que los Toros de Tijuana ganaron a los Algodoneros de Unión Laguna, 4-1.