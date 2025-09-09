CIUDAD DE MÉXICO.- Los Diablos Rojos disputarán su serie final 25 y van por su cuarto bicampeonato (1973-1974, 1987-1988 y 2002-2003) y primero en la Liga Mexicana desde los Saraperos de Saltillo de 2009 y 2010.

En total, los capitalinos tienen 14-10 en la ahora llamada “Serie del rey”, habiendo ganado cinco de las últimas seis que han protagonizado (2002, 2003, 2008, 2014 y 2024). Curiosamente, los pingos suman 17 gallardetes y 17 subcampeonatos.

La única pérdida en ese lapso fue la de 2011 y al extinto Roberto Mansur caló tan hondo una barrida de los Tigres de Quintana Roo, que para 2012 no repitió en el timón al entonces cotizado manager puertorriqueño, Max “Mako” Oliveras.

La historia de los Charros de Jalisco en finales es breve: en 1950 no pudieron con los Algodoneros de Unión Laguna en seis encuentros y la muy recordada de 1971 en la que vencieron a los Saraperos de Saltillo que desperdiciaron ventaja de 3-0.

Los tapatíos tienen otro banderín, pero a rol corrido, obtenido en 1967 (85-55) con Guillermo Garibay en el mando y a costillas de los Broncos de Reynosa (80-60), conducidos por Luis Gómez.

TRES de tres: Javier Assad (1-1, 4.62) abrirá hoy contra los Bravos que el tijuanense ha visto demasiado en su aún corta trayectoria. La de hoy en Atlanta es la quinta vez que los enfrenta, compilando 1-0, 3.64 en carreras limpias y 19 chocolates, en 17 innings y un tercio.

Como parte y probable punto final de su larga rehabilitación, José Urquidy (1-0, 4.26) abrirá este miércoles con la sucursal Toledo Mud-Hens (AAA) ante los Bates de Louisville, filial de los Rojos de Cincinnati.

Marcelo Martínez (11-7, 2.57) cortó una racha de dos reveses con 7 innings de blanqueo (2h, 5k, 0bb) que le redituaron al zurdo de Rakuten Monkeys un triunfo, 4-0, sobre Uni-Lions, en la Liga de Taiwán.

UN día como hoy, en 2000 - Los Marlins de Florida derrotaron a los Diamondbacks, 4-3, en 12 innings, en jornada en la que Randy Johnson, de Arizona, ponchó a 14 en siete innings, incluyendo a Mike Lowell, quien fue el struck out 3000 en su carrera.

Johnson también sumó 300 ponchados por tercer año consecutivo, tres menos que otro de los récords de la especialidad de Nolan Ryan.

-“Todo es posible, lo imposible simplemente toma más tiempo”.- Dan Brown.

EN seguidillas.- Diablos Rojos-Charros será la segunda final inédita en tres años. En 2023, los Pericos de Puebla y los Algodoneros de Unión Laguna protagonizaron una que sorprendió a los expertos y que ganaron los de la Angelópolis en seis batallas... Lorenzo Bundy aspira a convertirse en el tercer manager con dos títulos seguidos en la historia de los Diablos Rojos, después de Benjamín “Cananea” Reyes (1987-1988) y el dominicano Bernardo Tatis (2002-2003)... A partir de 1970, la zona sur aventaja a la norte 30-17 en la serie final en la que los Diablos eran los únicos que habían estado en los dos bandos. Ellos perdieron por el norte en 1970 y 2011 con los Rojos del Águila de Veracruz y Tigres de Quintana Roo, respectivamente, y arrollaron a los Pericos de Puebla en 2014... En ese tenor, los Charros se unen a los escarlatas con su primera serie del rey como norteños tras la de 1971 de la espectacular remontada sobre los Saraperos, representando al sur.