Los Diablos Rojos van por la remontada frente a los Pericos

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la serie de regreso al estadio Alfredo Harp Hélu de la capital del país, ahora es más fácil pronosticar una remontada de los Diablos Rojos que la victoria que necesitan los Pericos de Puebla para descarrilar a los bicampeones.

Pero los juegos hay que “jugarlos”, como dicen los sabios del deporte y, bueno, los emplumados de la Angelópolis que traen en el mando a Ramón Orantes, todavía disponen de dos oportunidades para consumar la sorpresa.

Lo que no se puede soslayar es que aún en ventaja, más el antecedente de los triunfos en los dos primeros juegos, los Pericos volverán al “infierno” en condiciones distintas a las de su visita anterior.

Porque se supone que después de no poder rematar a los colorados en su Hermanos Serdán con entradas hasta el reloj, dirían los taurinos, estarán bajo presión con cerca de 20 mil “chilangos” empujando a los pupilos de Lorenzo Bundy que en casa acostumbran crecerse a la hora de los cañonazos.

LUEGO de aquella racha de innings sin permitir carreras, un total de 23, y tras la pausa del Juego de Estrellas al cual fue convocado, la vida no ha sido igual para Roberto Osuna (1-2, 3.00) en el beisbol japonés, además de que ha tenido poca actividad.

En agosto que avizora su recta final, sólo ha trepado al montículo para tres relevos en los que consiguió un “hold” (18) y perdió, en dos entradas y un tercio y un castigo de 5 imparables y 8 carreras limpias.

Desde luego, nada para espantar a alguien tan fogueado en intensas batallas como el ex bigleaguer de Juan José Ríos, Sinaloa, quien no es requerido por los Halcones de Softbank desde el 19 del mes en curso cuando en un episodio admitió 3 hits y 4 anotaciones a los Luchadores de Nippon Ham.

JONATHAN Aranda (.280) ya implantó con los Rays marcas personales en todos los rubros, excepto en dobles (22), triples (1) y average (.316): juegos (128), hits (135), jonrones (16), empujadas (78) y anotadas (61).

Otra: El “skon” de ponchados de Manuel Rodríguez en Detroit en su reaparición con los Rays fue el tercero de su trayectoria. Lo hizo en 2021 ante los Rojos de Cincinnati; en 2024 a los Astros de Houston y en 2025 sobre los Rangers.

Una más: Los Azulejos de Toronto no tienen fecha para la rehabilitación de Luis Urías, quien está fuera desde el 7 de agosto a causa de una distensión en el cuadricep derecho. Menos para volver, aunque forzosamente sería en el transcurso del mes patrio.

Y el umpire zacatecano Alfonso Márquez ya se reintegró como jefe de cuarteta después de más de dos meses en casa tras parar con la careta dos batazos consecutivos de foul del hondureño de los Bravos de Atlanta Mauricio Dubón.

UN día como hoy en 1987- La racha de 39 juegos conectando hit de Paul Molitor llega a su fin mientras él aguarda en el círculo de espera, observando cómo el bateador emergente Rick Manning pegó un sencillo que impulsa la carrera de la victoria, 1-0 en diez innings sobre los Indios de Cleveland.

En 1981- Los Diablos Rojos vencieron a los Piratas 6-3 en 14 rollos el quinto juego de playoff que duró tres días debido a la lluvia en Campeche. Un toque suicida de Marco Antonio Guzmán rompió el empate. Ganó Herminio Domínguez y perdió Julio Pérez.

Mañanitas para Alejandro Treviño (69), Carlos Quintana (61), Elvis Andrus (38) y Maikel Franco (36).

El 26 de agosto de 1946 nació Zelman Jack (25), prospecto de los Piratas de Pittsburgh que murió en Guasave, Sinaloa, el 23 de diciembre de 1971 cuando intentaba saltar una barda de un bar

-“Hasta lo inesperado acaba en costumbre cuando se ha aprendido a soportar”.- Julio Cortazar.

ENTRE SUSPENSIVOS.- Los Cañeros de Los Mochis anunciaron una segunda contratación a la antigüita, el jardinero Dayron Croes que pertenece a los Gigantes de San Francisco y que en 2025-2026 participó con ellos en 26 cotejos (.301, 4, 12). En clase rookie, AA y AAA, Croes batea .244 con 3 cuadrangulares y 33 producidas en 80 cotejos en 2026... Previamente los verdes habían destapado al lanzador bigleaguer de los Bravos de Atlanta, Daysbel Hernández, y al guardabosque Mallex Smith, quien si bien ya pasó por la Liga Mexicana por Saltillo, León y Jalisco, retorna al circuito con etiqueta de beisbol independiente (.272, 2, 18 y 40 robos). Hace una década, cuando apenas era un jovencito y su mamá le aconsejaba, Smith tuvo un paso fugaz con los Naranjeros (.101, 1, 3)... El 14 de septiembre, la fecha agendada por los Charros de Jalisco de la LMP, para el arranque de su pretemporada rumbo al tricampeonato. Los genes de la escuadra de Guadalajara y alrededores provienen de la LMB, pero es en la pelota invernal donde adquirieron la estabilidad y arraigo que no pudieron desde 1946 a 1994 en cuatro diferentes etapas en verano... A sus participaciones en “fiestas mexicanas” en Phoenix y Tucson, Arizona, los Naranjeros de Hermosillo añadieron dos fechas más en Estados Unidos, 18 y 19 de septiembre, en Ontario, California, contra Águilas de Mexicali.