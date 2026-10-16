Los Diablos Rojos ya tienen a Benjamín Gil; luce Roberto Osuna en los playoffs

Luego de que los Charros de Jalisco anunciaron que Benjamín Gil no regresará con ellos en 2027, los Diablos Rojos salieron presurosos a hacer oficial la contratación del ex shortstop ligamayorista, de 54 años.

CIUDAD DE MÉXICO._ Luego de que los Charros de Jalisco anunciaron que Benjamín Gil no regresará con ellos en 2027, los Diablos Rojos salieron presurosos a hacer oficial la contratación del ex shortstop ligamayorista, de 54 años.

Dejaron para después la presentación física del reemplazo de Lorenzo Bundy, quien pasó a formar parte de la directiva como asesor, aunque no fue necesario que trajeran al hombre actualmente ocupado con los Charros de la Liga Mexicana del Pacífico. La inteligencia artificial les hizo un espléndido trabajo.

Lo sacaron en las redes, uniformado y sentado en un sofá supuestamente de su casa, haciendo apuntes y como fondo algunos de sus trofeos—todos de la LMP, suponemos—y una fotografía que no se alcanza a ver completa de su época de coach con los Ángeles de Anaheim, probablemente con Shohei Ohtani.

ROBERTO Osuna salió a cuadro por segundo día consecutivo en los playoffs de la Liga Japonesa del Pacífico y ahora estuvo más certero en una labor perfecta de un inning que le permitió adjudicarse otro “hold”, mientras los Halcones de Softbank repitieron la dosis los Luchadores de Nippon Ham, para colocarse a un triunfo de avanzar a la Serie de Japón.

Los Halcones, que son los campeones defensores, sólo necesitan una victoria para imponerse en el compromiso a ganar tres de cinco y eso podrían lograrlo en la actividad del viernes. La “Serie Mundial” de los asiáticos iniciará el 24 de octubre.

En el primer encuentro, el ex bigleaguer sinaloense se sobrepuso a una labor de altibajos en la que toleró 3 hits y una carrera en una entrada en que ponchó a uno, para mantener una ventaja que resultó definitiva, 6 a 4. En la Liga Central, Yokohama BayStars también se colocó a un triunfo de eliminar a los Tigres de Hanshin.

JUGANDO en estadio prestado, los Mayos reportaron la asistencia más baja en la jornada inaugural: 3,499 espectadores, la mayoría seguramente aficionados de hueso colorado que hicieron el viaje de Navojoa al parque de los Yaquis.

La floja afluencia tratándose del primer juego en la región en 9 meses, denota que en las plazas de ambas tribus no parece haber muchas ganas por pagar para ver pelota profesional, sobre todo quienes tuvieron en casa la diversión.

Convenimos en que se prepararon para su propia fiesta que fue anoche como anfitriones de los Mayos, pero nos parece extraño que quienes no tengan tarjetas de abonados se hayan quedado en el hogar solo porque los vecinos eran locales. Ahora entendemos porque las temporadas de la LMP son tan cortas.

Por cierto, los Mayos anunciaron ayer que la serie que les toca en el Manuel “Ciclón” Echeverría contra los Naranjeros y que iban a trasladar a Hermosillo, la montarán también en el inmueble de la Antigua Cajeme a partir de hoy y hasta el domingo. Oportunidad inmejorable para que los fanáticos y fanáticas de Navojoa vayan apoyar, sobre todo sábado y domingo.

UN día como hoy en 1976 - Don Gullett y Pedro Borbón se combinan para permitir apenas cinco imparables y llevar a los Rojos de Cincinnati a una victoria por 5-1 sobre los Yanquis de Nueva York, en el primer juego de la Serie Mundial.

EN 2001 – Randy Johnson, de los Arizona Diamondbacks, pone fin a su racha de derrotas en la postemporada con una victoria de 2-0 sobre los Bravos de Atlanta en el primer choque de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS).

Johnson espació tres imparables y ponchó a 11 bateadores, mientras Reggie Sanders y Luis González impulsaron carreras para los Diamondbacks.

Mañanitas para Mike Dimmel (72), Dan Firova (70), Enrique Quintanilla (50), Bryce Harper (34) y Jonathan Bermúdez (31).

-“Quien pretende el dominio del mundo y mejorar a este, se encamina al fracaso. El mundo es tan sagrado y vasto que no puede ser dominado. Quien lo domina lo empeora, quien lo tiene lo pierde”. - Lao Tse.

ENTRE suspensivos.- El agente libre Luis Urías reapareció en la LMP con los Yaquis y el cátcher de los Astros de Houston, César Salazar, despegó desde el principio en el orden al bate de los Naranjeros que para la segunda mitad del calendario contarán con Isaac Paredes...