CIUDAD DE MÉXICO.- Luis Urias y los Diamondbacks de Arizona llegaron a un acuerdo de un año para ligas menores, anunció el equipo de la Liga Nacional. Se trata de la sexta organización del utility en una trayectoria de ocho temporadas que inició en 2018.

Urías, de 28 años, estaba en el róster de México para el Clásico Mundial cuando se informó de una lesión no especificada, convirtiéndose en la última de varias bajas del combinado nacional que no avanzó a la segunda ronda.

El utility tiene un perfomance en la Mayores de .231, 60 jonrones, 75 dobles, 4 triples, 231 producidas, 230 anotadas y 11 robos en dos campañas con los Padres de San Diego, cuatro en la nómina de los Cerveceros de Milwaukee y en una para los Medias Rojas de Boston, Marineros de Seattle y Atléticos.

RUMBO al tricampeonato que la mayoría de sus aficionados dan por hecho en las redes sociales, los Diablos Rojos ya sudan la camiseta en la academia Alfredo Harp Helú de San Bartolo, Oaxaca. Desde luego, el mánager Lorenzo Bundy y varios titulares acaparan el escenario.

Entre los presentes está el estadounidense Jon Singleton que volvió tras cinco años y debut en la Liga Mexicana del Pacífico con los Tomateros de Culiacán (.284, 8, 30). En 2021, el ex bigleaguer bateó .321 con 15 bambinazos y 36 empujadas para los Escarlatas.

También se encuentran dos elementos “repatriados” del beisbol de Estados Unidos que surgieron de sus canteras, el zurdo Víctor González (Dodgers), que presume anillo de Serie Mundial, y Adrián Martínez (Oakland).

La gente pregunta por Julio Urías y Giovanny Gallegos, también alumnos de la academia escarlata en San Bartolo, Oaxaca, pero por ahora ninguno aparece en el radar, al igual que el estadounidense Trevor Bauer que en febrero estuvo de visita en la capital del país.

Los Diablos Rojos tienen un compromiso internacional durante la pretemporada, la llamada “Champion league” que hasta ahora sólo se ha celebrado en México. Una en Mérida en 2023 y va por la segunda en el Alfredo Harp Helú.

OBSERVACIONES: Estados Unidos disputará hoy su tercera final en el Clásico Mundial, todas consecutivas. Los americanos se coronaron en 2017, superando a Puerto Rico, con Jim Leyland en el timón y cayeron en 2023 contra los nipones.

El siguiente WBC volverá a celebrarse dentro de tres años (2029) y si para entonces no se acaba el mundo, el que sigue y posteriores se agendará cada 4 años, como se acostumbraba antes de la pandemia que obligó a recorrer el de 2021 a 2023.

UN día como hoy, en 2005 - Durante más de 11 horas de audiencias del Comité de Reforma Gubernamental sobre el uso de esteroides por parte de jugadores de las Grandes Ligas, Mark McGwire se abstuvo de hablar del pasado, pero no negó haber consumido sustancias para mejorar el rendimiento.

Otros jugadores que testificaron: Curt Schilling, Sammy Sosa, Rafael Palmeiro y el ex jugador de las Grandes Ligas José Canseco, cuyo libro reciente, Juiced, motivó la audiencia en el Congreso. Palmeiro será declarado culpable de uso de esteroides a finales de este año.

Hoy es el cumpleaños de Cito Gaston (82), Tim Lollar (70), César Valdez (41) y Elian Leyva (37).

-“El primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde estás”.- Anónimo.

EN la Toronja y el Cactus.- Randy Arozarena y el canadiense Josh Naylor ya esperan en la pretemporada de los Marineros de Seattle a Cal Raleigh, quien no los quiso saludar en el Clásico Mundial en Houston. Andrés Muñoz y el coach de bateo Roberto Magallanes, que no pasaron por ese bochorno en proyección mundial, también reportaron a la concentración de los Marineros... La mayoría de los mexicanos brillaron por su ausencia en la actividad de ayer en el spring training. Sólo se supo de los recién desempacados del WBC, los tocayos Joey Meneses (.444, 1, 4) y Joey Ortiz (.435, 1, 4). El “culichi”, de 1-0 por los Atléticos que vencieron a los Ángeles de Anaheim, 3-0, y el México americano, de 2-1, dos anotadas y dos bases por bolas, en una paliza de los Cerveceros de Milwaukee a los Dodgers de Los Ángeles, 19-8.

ENTRE suspensivos.- El último de los 20 equipos de la Liga Mexicana en abrir sus prácticas fueron los Tigres de Quintana Roo, ayer, en el estadio Roberto Ávila- Sherwin Williams, con el experimentado Héctor Estrada en el mando... Los felinos de los Valenzuela Burgos buscarán frenar en su aniversario 71 la caída libre que los hundió en el sótano de la zona sur en 2024 (25-64) y 2025 (35-58)... Karim García se integró al grupo de colaboradores del mánager de los Conspiradores de Querétaro, Dan Firova, como encargado del cajón de coach de la primera base. En 2025, el ex bigleaguer dirigió un rato, precisamente, a los Tigres.