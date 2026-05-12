Los Dodgers adquieren a Alek Thomas en un cambio con los D-backs

Los Dodgers llegaron a un acuerdo con los D-backs el martes para adquirir al veloz jardinero Alek Thomas.

A cambio de Thomas, quien fue designado para asignación el viernes, los D-backs recibieron al jardinero venezolano de liga menor José Requena.

Seleccionado en la segunda ronda del Draft amateur del 2018 por los Diamondbacks, Thomas bateó .181 con dos jonrones y cuatro robos en 28 juegos esta temporada por Arizona.

Thomas, de 26 años, siempre tendrá un lugar especial en la historia de los D-backs, gracias a lo hecho en el recorrido del equipo hacia la Serie Mundial del 2023. El jonrón de dos carreras de Thomas contra el relevista de los Filis, Craig Kimbrel, para empatar el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, allanó el camino para la victoria en remontada de Arizona rumbo a su triunfo en siete juegos.

En partes de cinco temporadas con Arizona, Thomas tuvo promedió de .230 con 31 cuadrangulares y OPS de .634.

“Es parte del juego y creo que Alek lo entiende, pero es difícil decirle adiós a él y a su esposa, Kailey”, dijo el mánager de los D-backs, Torey Lovullo. “Son grandes personas. Los conocemos. Los hemos visto crecer. Los vimos comprometerse y casarse, y cuando tienes que despedirte de ellos, es doloroso. Entonces, le dije que me dolió tanto a mí como, probablemente, le dolió a él”.