La negativa del equipo provocó una reacción inmediata. Manifestantes se congregaron en los alrededores del estadio con pancartas que decían “ICE out of L.A.” y “ICE go home”, mientras la Policía de Los Ángeles custodiaba la zona interponiéndose entre los agentes y los manifestantes.

En contraste con los informes iniciales, ICE negó haber desplegado agentes en el lugar, y el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que no tiene relación con los Dodgers, atribuyendo la presencia a una breve estancia en el estacionamiento.