En Toronto viven un ambiente de Clásico de Otoño por tercera vez y a 32 años del jonrón de Joe Carter que aniquiló a los Filis de Filadelfia en el sexto encuentro para refrendar la corona, todavía mucha gente recuerda el bicampeonato. En 1992, superaron a los Bravos de Atlanta, también en seis desafíos.

CIUDAD DE MÉXICO._ En Toronto viven un ambiente de Clásico de Otoño por tercera vez y a 32 años del jonrón de Joe Carter que aniquiló a los Filis de Filadelfia en el sexto encuentro para refrendar la corona, todavía mucha gente recuerda el bicampeonato. En 1992, superaron a los Bravos de Atlanta, también en seis desafíos.

Si vencen a los favoritos Dodgers, los Azulejos se convertirán en el segundo equipo de la historia con títulos en sus únicas tres participaciones en Serie Mundial. Igualará a los Mellizos de Minnesota de 1924, 1987 y 1991 y romperá empate con los Marlins de Miami (1997 y 2003).

El mánager de Toronto, John Schneider, de 45 años, es el más joven en la Serie Mundial desde AJ Hinch (45) en 2019 y busca, ganando, emparejarse con el hoy dirigente de los Tigres de Detroit.

LOS Dodgers aspiran a su primer bicampeonato, después de fallar en el intento en dos oportunidades: en 1956 cuando jugaban en Brooklyn y en 1966 con todo y Sandy Koufax en Los Ángeles.

En 1955 superaron en siete juegos a los Yanquis de Nueva York, después de perder ante ellos cinco al hilo y estos se desquitaron en siete en la última vez que Brooklyn fue escenario del clásico.

En 1965 se fueron al séptimo para imponerse a los Mellizos de Minnesota y al año siguiente, contra todos los pronósticos, fueron barridos por los Orioles de Baltimore.

UN día como hoy, en 1975- En un juego en el que entre los lanzadores de ambos equipos regalaron 21 bases por bolas, los Ostioneros de Guaymas se impusieron 2x0 a los Algodoneros de Guasave.

El ganador Arturo Saldívar obsequió 10 boletos y su relevo Tomás Armas, una, mientras que el derrotado Rick Anderson caminó a 10 a la primera almohada.

En 1981 - Los Dodgers de Los Ángeles remontan para vencer a los Yanquis de Nueva York 8-7 en un maratón de tres horas y empatar la Serie Mundial 2-2.

Los Yanquis desperdician una ventaja de 6-3 cuando el jardinero, Reggie Jackson, pierde la pelota bajo el sol y esta rebota en su hombro, cometiendo un error de dos bases.

Mañanitas para Ron Gardenhire (73), Rafael Furcal (48), Rafael Devers (29) y, en un dato curioso, estará de manteles largos, Erdenebulag Baasanjav (32), integrante de la selección de Mongolia.

-“El que tiene fe en sí mismo no necesita que los demás crean en él”.- Miguel de Unamuno.

EN seguidillas.- El japonés Tomori Anraku (1-2, 22, 2.98), de los Diablos Rojos, fue designado Relevista del Año 2025. En su segunda temporada con los escarlatas, el asiático fue líder en rescates de la Liga Mexicana... Al día siguiente de que su nombre apareció entre los nominados para Retorno del Año de la LMB, los Algodoneros de Guasave tomaron de la bolsa de la liga a Ricardo Álvarez, alias “Ricky”, primera base que no jugaba en la Liga Mexicana del Pacífico desde 2023-2024 con los Venados de Mazatlán ( .219, 1, 11)... Álvarez, de 36 años, bateó .314 con 10 bambinazos y 51 remolcadas para los Caliente de Durango, tras una campaña ausente del circuito veraniego... A causa de las lluvias, hasta el domingo reanudarán la final por el campeonato en Taiwán, entre los Rakuten Monkeys y su estelar Marcelo Martínez, quien ganó el primer juego, y Brothers CTBC, que ya no trae en filas al jalisciense Humberto Castellanos. La serie favorece 2-1 a Rakuten... Mañana inicia la Serie de Japón que enfrentará a los Halcones de Softbank, cuyo ex cerrador Roberto Osuna no trabajó en los playoffs, y Tigres de Hanshin.

rl4460520@gmail.com