Los enrachados Jaguares serán anfitriones de los líderes Algodoneros

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Jaguares de Nayarit, que hoy reciben a los punteros Algodoneros de Guasave, han repuntado ganando seis de sus pasados ocho juegos. Esa mejoría ya se había notado con Luis Carlos Rivera, a quien de todos maneras quitaron del timón para entregárselo al coach de banca, Erick Rodríguez. En las postrimerías de la gestión de Rivera triunfaron en tres de cuatro juegos, similares cifras en el arranque del ex receptor nativo de Monterrey.

Las adiciones del dominicano AA de los Mets de Nueva York, Albert Fabián (.311, 2, 12), el de Bahamas Chávez Young (.382, 1, 9) con etiqueta de liga independiente y el venezolano Manuel Boscán (.294, 0, 5) que la gira en la Liga Mexicana ayudaron a revivir a los felinos que no esperaron mucho para despachar a los tres importados del elenco con que despegaron la campaña.

Fue la historia del AAA de los Padres de San Diego (.282, 17, 72), Marcos Castañón (.143, 2, 6), y los hermanos Jordan (.056, 0, 2) y Jax (.242, 1, 3) Groshans. El primero ya debutó en las Mayores con los Marlins de Miami (.262, 1, 2) y en 2026 jugó AA y AAA (.276, 7, 33) para los Bravos de Atlanta, mientras que su brother fue en 2026 el mejor receptor ofensivo de la liga de la Asociación Americana no afiliada a MLB.

COMO en los viejos tiempos, a los Naranjeros de Hermosillo les salieron buenos sus extranjeros a la ofensiva, tres en el ciclo en curso y todos vigentes en el beisbol estadounidense, algo que se había perdido en los últimos años.

Los aludidos son el primera base que pertenece a los Rojos de Cincinnati, Rubén Ibarra (.313, 8, 25), México americano que encabeza a la liga en jonrones y producidas, luciendo una estampa parecida a la de Japhet Amador de reciente retiro.

Hacen comparsa a Ibarra el jardinero Nick Solak (.326, 3, 10) que ha jugado en Grandes Ligas desde 2019 a 2026 (.249, 21, 94) y el prospecto de los Yanquis de Nueva York, Luis Durango Jr. (.295, 0, 9), líder del circuito en robos (13).

UN día como hoy en 1997- Roger Clemens se convirtió en el primer lanzador de la Liga Americana en ganar el premio Cy Young en cuatro ocasiones y el primero en conquistar la triple corona de pitcheo desde Hal Newhouser en 1945.

Lideró el circuito en victorias (21), ponches (292) y efectividad (2.05) durante su primera temporada con los Azulejos de Toronto, a donde llevó las vibras de sus tres primeros premios Cy Young que obtuvo con los Medias Rojas de Boston en 1986, 1987 y 1991.

El 10 de noviembre de 1990 murió en un accidente automovilístico en Ramos Arizpe, Coahuila, el ex pitcher ligamayorista cubano Aurelio Monteagudo. Tenía 46 años, la mitad avecindado en el norte del país.

Mañanitas para Larry Parrish (73), Jack Clark (71), Kenny Rogers (62), Shawn Green (54), Greg LaRocca (54), Isauro Pineda (46) y César Tapia (44). Hoy cumpliría años Larry Christensen (1953-2026).

-“Discutir con alguien que cree que lo sabe todo, es como darle medicina a un muerto”.- Anónimo.

APARTE de los 500 extranjeros, hay dos detalles que hacen diferencia entre la Liga Mexicana de verano y la Liga Mexicana del Pacífico: el pitcheo y las condiciones de la mayoría de los parques favorables a los lanzadores en la costa.

Si no lo creen pregunten al primera base de los Tomateros de Culiacán, Jon Singleton (.230, 3, 14), quien se la ha pasado bateando para doble play en los últimos juegos de resultados funestos para los guindas.

Desde luego, si lo dejan, todavía puede levantar el vuelo y calmar a los de luneta y gayola que ya lo traen de encargo. No como para pegar los 26 jonrones y mandar a la goma a 76—su cosecha para los Diablos Rojos en 2026--, pero si al menos para igualar la de su estreno en la pelota invernal con los guindas en 2025-2026 (.284, 8, 30).

Si les sirve de consuelo, al Jugador Más Valioso 2026 de la LMB (.326, 31, 95), el puertorriqueño Gabriel Cancel (.226, 2, 3,) que ya se fue, tampoco le fue bien en el actual recorrido, cotizando en 10 juegos con los Venados de Mazatlán.

EN seguidillas.- El cátcher Chuckie Robinson que en 2026 estuvo con los Dodgers de Los Ángeles cuando se lastimó el titular, Greg Smith, finalmente mostró espinacas, descorchando su primer jonrón con Águilas de Mexicali. Es el segundo del “top ten” con .379, pero sólo siete de sus imparables—seis dobles—son extrabases y únicamente lleva cuatro remolcadas... Wilmer Ríos (2-0, 3.75) se encuentra a seis triunfos de redondear a 50 su total en 12 campañas, todas con los Naranjeros que lo estrenaron en la edición 2015-2016... Los Charros de Jalisco extrañan a los jugadores de cuadro Michel Wielansky y Connor Hollis (.214, 0, 2). El primero convalece de un pelotazo en el rostro que le produjo fracturas en un pómulo y en la nariz en el juego inaugural y el otro a causa de una inflamación en el hombro derecho. Hollins no ha estado tan tórrido como el ciclo anterior en que resultó una de las piezas inamovibles luego de reportar en la recta final del calendario regular.