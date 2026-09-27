CIUDAD DE MÉXICO.- En el último día del rol regular (162): el novato cátcher de los Azulejos, Brandon Valenzuela (.226, 9, 24), se voló la barda contra los Rojos de Cincinnati tras más de dos meses de sequía en ese renglón.

El recién reaparecido Manuel Rodríguez (0-0, 2.70) relevó por segundo día consecutivo por los Rays de Tampa Bay y en una entrada en blanco no admitió hits, caminó a dos y ponchó a uno. El yucateco goza de la empatía, como dicen ahora, del mánager Kevin Cash.

Isaac Paredes (.262, 26, 94), quien se fue de 3-0 ante los Atléticos, implantó en septiembre con los Astros de Houston marca personal con 8 jonrones y empató su máximo total en un mes de su trayectoria en empujadas, 21.

Los Rangers de Texas y Alejandro Osuna (.260, 1, 25) quedaron en la orilla en sus afanes por obtener el pendón de la división Oeste, aunque hay quienes creen que una cosecha de 80-82 no es para celebrar.

En su quinta zafra en Tampa Bay, Jonathan Aranda (.274) impuso récords en juegos (155), hits (159), dobles (26), cuadrangulares (22), producidas (92), anotadas (73) y bases por bolas (69).

LOS Filis de Filadelfia recuperaron para la serie “wild card” contra los Bravos de Atlanta al peruano Jesús Luzardo (14-5, 2.87), pero su regreso significó la salida del róster de José Urquidy (0-0, 3.68), a quien colocaron para asignación, aclarando que no era elegible para los playoffs.

Ese trámite no sería el adiós del mazatleco que entre sus opciones tiene aceptar su permanencia en las menores. Sin embargo, es probable que a los 31 años se decida por la agencia libre para buscar seguir cotizando en el Big Show en 2027.

No la tendrá fácil pero no se le puede descartar después de un par de relevos con los Filis en los que en siete y un tercio ponchó a 9 y no obsequió bases por bolas, con una efectividad de 3.68, en la laboriosa travesía que también tuvo paradas en Chicago (2-1, 4.37) y Pittsburg (0-1, 1, 8.53).

La situación de Urquidy son buenas noticias para los Venados de Mazatlán que en 2025-2026 lo sacaron del ostracismo en la LMP y en seis aperturas registró 3-1, 1.09 en carreras limpias admitidas, 33 chocolates y 4 boletos en 33 entradas.

Luego se marchó a la Liga Dominicana en donde tras algunos titubeos, al final rindió un par de sólidas aperturas a los Gigantes del Cibao en la ronda de “round Robin” y una como refuerzo de los Leones del Escogido en la serie final.

LAS series de “wild card” empezarán mañana martes con dos nacidos en México y tres de doble nacionalidad en los rósters. Todos apuntando hacia la Serie Mundial que en 2025 tuvo como protagonista a Alejandro Kirk (Toronto).

De los primeros se contempla a Javier Assad con los Cachorros de Chicago que van contra los Padres de San Diego y al toletero Isaac Paredes en la tercera base de los Astros de Houston que como el campeón divisional con el récord más flojo, enfrentará al supuesto peor comodín, los Medias Blancas de Chicago.

El jardinero Jarren Durán, y el pítcher Patrick Sandoval, harán causa con los Medias Rojas de Boston que chocarán con los Yanquis de Nueva York, y el campocorto Joey Ortiz de los Cerveceros de Milwaukee, que esperan rival, son los México americanos favoritos de usted.

CON sus cuatro temporadas de 20 o más jonrones, incluyendo una de 31, el tercera base de los Astros de Houston, Isaac Paredes, sólo está detrás de Vinicio Castilla y Adrián González entre los “tumba bardas” de élite mexicanos.

El sonorense está por encima de Erubiel Durazo, quien bateó 21 en 2003 y 22 en 2004 para los Atléticos de Oakland, y Jorge Cantú, aunque éste con cosechas de 28 en 2005 y 29 en 2008 con los Rays de Tampa Bay y Marlins de Miami, respectivamente.

Paredes quedó cerca de otra zafra de 20 o más, en 2024 , su última temporada con los Rays, cuando se estacionó en 19, pero con su primera de 80 en remolcadas. En aquella ocasión padeció un “slump” jonronero en el último mes del calendario regular.

UN día como hoy en 1976 - En el Atlanta-Fulton County Stadium, el lanzador de los Gigantes de San Francisco, John Montefusco, tiró un un juego sin hits ni carreras contra los Bravos, 9-0. Perdió la posibilidad de un juego perfecto cediendo una base por bolas a Jerry Royster en la cuarta entrada.

En 2001- Alex Rodríguez, de los Rangers de Texas, conectó su jonrón 50 en una victoria por 11-2 sobre los Ángeles de Anaheim. Fue el vigésimo jugador —y el primer campocorto— en la historia de las Grandes Ligas en conectar 50 cuadrangulares en una temporada.

Mañanitas para Dave Rajsich (75), Ed Vosberg (65), Ryan Zimmerman (42) y Alexis Díaz (30).

-“Agarren lo que se pueda y traten de portarse bien, pues de otro modo perderán todo lo poquito que hayan pepenado”.- Germán Dehesa.

EN seguidillas.- Atrasados en su preparación respecto a la competencia, sólo unos cuantos titulares han reportado a los bicampeones de la Liga Mexicana del Pacífico, Charros de Jalisco, mexicanos y extranjeros... También se vieron lentos programando apenas 9 juegos de adiestramiento, los dos primeros en Moroleón, Guanajuato, donde perdieron uno y empataron otro con un equipo del rumbo, el pasado fin de semana... Con la amenaza de un ciclón, los Cañeros de Los Mochis y los Algodoneros de Guasave disputaron el domingo la final de la “Baja Series”.