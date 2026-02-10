Los Filis habrían fijado un plazo fijo para cambiar a Nick Castellanos

No es un secreto que los Filis han tratado de desprenderse del guardabosque veterano Nick Castellanos en esta temporada muerta. Con las prácticas con el equipo completo programadas para el 16 de febrero, ya el tiempo se está agotando.

Según un informe del periódico Philadelphia Inquirer, el presidente de operaciones de beisbol Dave Dombrowski dijo que “estamos haciendo todo lo posible para traspasarlo antes (del lunes)”.

Los Filis firmaron al agente libre cubano Adolis García a comienzos del invierno, aparentemente para sustituir a Castellanos en la pradera derecha. Pero un acuerdo para cambiar a Castellanos no se ha hecho realidad pese a los esfuerzos del club de Filadelfia de darle al jardinero “un cambio de ambiente”. Un canje obviamente sería lo ideal en vez de dejarlo en libertad, debido a que los Filis desearían que otro equipo se encargara de pagar una fracción de los 20 millones de dólares que ganará en el último año de su contrato.

Castellanos, quien cumplirá 34 años el próximo mes, vio un descenso en el plato durante el 2025, registrando OPS de .694 con 17 jonrones. Jugó en 147 partidos la campaña pasada, pero con capacidades a la defensa por debajo del promedio en la pradera derecha, como lo demostró su bWAR de -0.8 el año pasado.